0:5! Eispiraten erneut sieglos

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr fünftes Spiel in Serie verloren. Bei den Freiburger Wölfen gab es eine herbe 0:5-Niederlage. Dabei sorgten die Special Teams bereits im zweiten Drittel für eine Vorentscheidung der Partie.

Personal: Die Eispiraten mussten weiterhin auf die Langzeitverletzten Alex Wideman (Mittelhandbruch) und Carl Hudson (Fußbruch) verzichten. Mit dabei war dafür aber Vincent Schlenker, der seine Oberkörperverletzung auskurierte. Im Tor startete dieses Mal Mark Arnsperger.

Die Zuschauer in der ausverkauften Echte Helden Arena sahen zu Beginn ein Spiel mit wenigen Torchancen. Beide Teams spielten zurückhaltend und abwartend. Schließlich waren es die Gastgeber, die ihre erste Großchance nutzen konnten. Vorausgegangen war ein Foul von Schietzold an Linsemaier – Den folgenden Powerplaytreffer erzielte Luke Pither in der elften Minute – 0:1. Die Eispiraten schienen wütend und drängten fortan auf den schnellen Ausgleich. Jedoch konnten sowohl Dominic Walsh als auch Ty Wishart und Vincent Schlenker ihre Möglichkeiten nicht nutzen.

Auch im zweiten Abschnitt begegneten sich zumeist zwei Teams auf Augenhöhe. Einmal mehr waren es die Special Teams, welche das Spiel binnen weniger Minuten schon vorentscheiden sollten. Sowohl Linsenmaier (26.) als auch Spiro (30.) und Pageau (39.) konnten allesamt die Undiszipliniertheiten der Eispiraten ausnutzen und schraubten das Ergebnis noch vor der zweiten Drittelpause auf 0:4 in die Höhe.

Das Schlussdrittel blieb dann lange ereignisarm. Die Freiburger ließen die Eispiraten anlaufen, fanden jedoch immer wieder Mittel gegen die Eispiraten-Offensive. Zu allem Überfluss musste Mark Arnsperger gut 15 Minuten vor dem Ende sein drittes Saisonspiel vorzeitig beenden. Aufgrund einer gebrochenen Kufe spielte Michael Bitzer für den 20-Jährigen weiter – und musste auch noch einmal hinter sich greifen. Scott Allen, ein ehemaliger Eispirat, machte nach 51 Minuten den Deckel drauf – 0:5.

Torfolge (1:0, 3:0, 1:0):

1:0 Luke Pither (Nick Pageau, Patrick Kurz) 10:29 – PP1 2:0 Nikolas Linsenmaier (Alexander Brückmann, Cam Spiro) 25:01 – PP1 3:0 Cam Spiro (Nikolas Linsenmaier, Alexander Brückmann) 29:41 – PP1 4:0 Nick Pageau (Patrick Kurz, Luke Pither) 38:34 – PP1 5:0 Scott Allen (Luke Pither, Christian Billich) 50:34

Zuschauer: 3.500