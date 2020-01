BÃ¤ren verlieren Testspiel gegen Troisdorf Dynamite mit 3:11

Bitburg. (PM Eifel-Mosel Bären PM) Aktuell ist Bären Coach Michal Janega nicht zu beneiden. Auch im Testspiel gegen die Dynamites aus Troisdorf fehlten erneut...

Bitburg. (PM Eifel-Mosel Bären PM) Aktuell ist Bären Coach Michal Janega nicht zu beneiden. Auch im Testspiel gegen die Dynamites aus Troisdorf fehlten erneut einige Spieler.

Dies führte dazu, dass erneut der 15 jährige Sandro Metzen das Tor der Eifel-Mosel Bären hütete. Allein an der Personalsituation sollte man die Niederlage jedoch nicht festmachen. Vielmehr muss man auch mal anerkennen wenn ein Gegner seine Qualitäten aus Eis bringt und somit auch verdient gewinnt.

In einem kurzweiligen Spiel ging es zu Beginn hin und her. Beide Teams erspielten sich Torchancen, konnten diese aber zunächst nicht nutzen. Troisdorf hatte sogar mit einem Penaltyschuss die Möglichkeit auf 0:1 zu stellen. Dieser wurde jedoch verschossen und es blieb beim 0:0. Dies änderte sich aber in der 7. Spielminute als Justyn Tursas zum 0:1 für die Gäste traf. Die Antwort der Eifel-Mosel Bären ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem Doppelschlag binnen weniger Sekunden gingen die Bären mit 2:1 in Führung. Michal Janega (9. Spielminute) und Bastian Arend (10. Spielminute) waren die Torschützen. Durch einen Treffer von Dustin Schneider (13. Spielminute) glich Troisdorf zum 2:2 aus. Mit diesem Zwischenstand endete auch das ausgeglichene 1. Drittel.

Im Mitteldrittel hatten beide Teams die Möglichkeit das Ergebnis zu verändern. Jedoch trafen ausschließlich die Gäste und die Zeit von Lucas Hubert war gekommen. Er alleine sorgte mit seinen 4 Toren dafür, dass es am Ende dieses Drittels 2:6 Stand. Im letzten Drittel ging die Hubert – Show, zum Leidwesen der Eifel-Mosel Bären, weiter. Nach 4 weiteren Toren von Lucas Hubert und dem Treffer von Tim Nikolai Key stand es am Ende 3:11. Den 3. Treffer der Bären erzielte Marco Herbel (47. Spielminute).

Bis zur Mitte des zweiten Drittels waren die Bären gut im Spiel und hatten Chancen für ein besseres Endergebnis. Am Ende entschied Troisdorf das Spiel verdient zu seinen Gunsten. Insbesondere ist hier Lucas Hubert zu erwähnen der bis auf das 2:2 an allen anderen Toren beteiligt war (8 Tore 2 Vorlagen). Es gab in einem schnellen und fairen Spiel lediglich 1 Strafzeit. Die Eifel-Mosel Bären gratulieren den Gästen aus Troisdorf zum Sieg. Für die Bären heißt es nun abwarten bis die anstehende Play Off Runde startet. Die Termine hierfür werden zeitnah über die bekannten Medien mitgeteilt.