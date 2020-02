1:7! Eispiraten unterliegen Frankfurt

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben im Kampf um die Pre-Playoffs bzw. das Heimrecht in den Playdowns einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben im Kampf um die Pre-Playoffs bzw. das Heimrecht in den Playdowns einen herben Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Cheftrainer Danny Naud unterlag den Löwen Frankfurt mit 1:7.

Personal: Trainer Danny Naud musste in Frankfurt erneut auf den am Fuß verletzten Lukáš Vantuch verzichten. Sonst waren alle Mannen mit an Bord. Im Tor startete Michael Bitzer.

Die weit über 4000 Zuschauer in der Eissporthalle Frankfurt sahen ein munteres erstes Drittel, welches jedoch keines beider Teams bestimmte. Sowohl die Eispiraten als auch die Gastgeber, die Löwen Frankfurt, konnten sich die ein oder andere Chance erarbeiten, blieben aber ohne Torerfolg. Großen Anteil daran hatten beide Torhüter, die teils stark parierten und dafür sorgten, dass es torlos in die erste Pause ging.

Die Eispiraten wurden zu Beginn des Mitteldrittels dann ganz kalt erwischt. Gerade einmal 18 Sekunden waren gespielt, da traf Frankfurts Kapitän Adam Mitchell zum 0:1 (21.). Und der Deutsch-Kanadier legte nur sieben Minuten später noch einen drauf – nach einem Abpraller schaltete Mitchell am schnellsten und traf zum 0:2 (28.). Die Westsachsen fanden darauf aber die richtige Antwort. Einen Querpass von Mitch Wahl traf Alex Wideman überlegt zum 1:2-Anschlusstreffer und gestaltete das Spiel so wieder offen. Die Eispiraten machten dabei aber nicht die Rechnung mit dem stark aufgelegten Adam Mitchell. Der ´LöwenStürmer traf wiederum nur eine Minute später zum 1:3 (30.). Die Crimmitschauer kämpften danach weiter aufopferungsvoll, schafften es aber bis vor der Pause nicht, den Spielstand erneut zu verkürzen.

Doch auch im letzten Drittel waren es zumeist die Löwen, die den Ton angaben und sich für ihre Bemühungen erneut schnell belohnten. Maximilian Eisenmenger traf 42 Minuten in numerischer Überzahl zum 1:4. Luis Schinko sorgte dann nach 49 Minuten für die Vorentscheidung. Der 19-Jährige erzielte das 1:5 aus Sicht der Eispiraten, für die es kurz vor dem Ende noch dicker kam. Erneut war es Schinko, der zunächst zum 1:6 traf (59.). In der Schlussminute sorgte Stephen MacAuley dann für den Spielstand. Er bezwang Bitzer und stellte auf 1:7 (60.).

Torfolge (0:0, 3:1, 4:0):

1:0 Adam Mitchell (Maximilian Faber, Stephen MacAuley) 20:18 2:0 Adam Mitchell (Maximilian Faber, Stephen MacAuley) 27:09 – PP1 2:1 Alex Wideman (Mitch Wahl, Adrian Grygiel) 28:03 3:1 Adam Mitchell (Stephen MacAulay, Markus Kankaanperä) 29:40 4:1 Maximilian Eisenmenger (Magnus Eisenmenger, Martin Buchwieser) 41:40 – PP1 5:1 Luis Schinko (Eduard Lewandowski, Maximilian Eisenmenger) 48:52 6:1 Luis Schinko (Darren Mieszkowski, Markus Kankaanperä) 58:48 7:1 Stephen MacAuley (Alex Roach, Daniel Wirt) 59:23

Zuschauer: 4.348