2020 IIHF Eishockey U18 Frauen-Weltmeisterschaft Div. IA â€“ Deutsche Auswahl verwirklicht Traum vom Aufstieg

München. (PM DEB) Am letzten Spieltag der 2020 IIHF Eishockey U18 Frauen-Weltmeisterschaft Div. IA zeigte die deutsche Mannschaft um U18-Bundestrainerin Franziska Busch ihre ganze Klasse und gewann das entscheidende Spiel gegen Japan mit 2:1 (0:0,0:0,2:1).

Damit sicherten sich die deutschen Frauen den Aufstieg in die Top Division, in der sie nun nach zwei Jahren in der ersten Division ihr Können wieder unter Beweis stellen dürfen.

Von Beginn an war das Spiel gegen die Japanerinnen ein harter Kampf. So entstanden zwar einige Torchancen, welche jedoch auf beiden Seiten nicht verwandelt werden konnten. Daher ging es mit dem Ergebnis von 0:0 in die erste Drittelpause.

Auch im zweiten Drittel gab es Torchancen auf beiden Seiten. Diese waren jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Japan hatte dabei mit 11:8 das bessere Schussverhältnis. Deutschland meisterte zwei brenzlige Unterzahlsituationen und entging vor allem durch die starke Leistung der deutschen Torhüterin Sofie Disl dem Führungstreffer des japanischen Teams. So blieb der Spielstand zur zweiten Drittelpause weiterhin bei 0:0.

Der Schlussabschnitt brachte schließlich in der 45. Minute den ersten Treffer für die deutsche Mannschaft. Lisa Heinz traf auf Zuspiel von Nina Christof und Heidi Strompf zum viel umjubelten 1:0. Nur zwei Minuten später konterte Japan durch Anju Hayakawa und traf zum 1:1. Doch das deutsche Team ließ sich nicht beirren und so traf Ronja Hark in der 55. Spielminute zum Siegtreffer.

Mit diesem Ergebnis machte das DEB-Team den Turniersieg und somit den Aufstieg in die Top Division perfekt. Zusätzlich wurde Sofie Disl zur besten Torhüterin des Turniers und Ronja Hark zur besten Verteidigerin des Turniers gewählt.

Franziska Busch, U18 Frauen-Bundestrainerin: „Heute haben wir eine taktisch sehr gute Leistung gezeigt und auch den nötigen Willen an den Tag gelegt. Gerade nach dem Gegentor war unser Team voll auf der Höhe und konnte sofort antworten. Ich bin sehr stolz auf meine Mannschaft, es war großartig die Entwicklung in der letzten Zeit zu beobachten. Wir haben über das gesamte Turnier eine konstant gute Leistung gebracht und freuen uns riesig über den Aufstieg in die Top Division.“

Franz Reindl, Präsident Deutscher Eishockey-Bund e.V.: „Ich freue mich ganz besonders, dass auch mit den U18-Frauen die letzte international im Einsatz befindliche Nationalmannschaft in die Top Division aufgestiegen ist – Herzliche Gratulation an Franziska Busch und ihr Team.“