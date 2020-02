2:7! FÃ¼chse Ã¼berrollen Eispiraten

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimderby deutlich verloren. Die Westsachsen unterlagen den Lausitzer Füchsen vor heimischen Publikum mit 2:7. Am...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr heutiges Heimderby deutlich verloren. Die Westsachsen unterlagen den Lausitzer Füchsen vor heimischen Publikum mit 2:7. Am Sonntag steht in Bayreuth (01.03.2020 – 18:30 Uhr) dann das letzte Hauptrundenspiel der Crimmitschauer an.

Personal: Trainer Danny Naud musste gegen die Lausitzer Füchse neben Lukáš Vantuch auch auf Vincent Schlenker verzichten, welcher mit Rückenproblemen ausfiel. Im Tor startete Michael Bitzer.

Die Eispiraten nahmen das Derby sofort an und kamen gut in die Partie. Es dauerte so nur acht Minuten, ehe die Westsachsen in Führung gehen konnten. Ausgerechnet der Ex-Fuchs David Kuchejda traf mit seinem herrlichen Schuss in den Winkel zum 1:0 – Zuvor wurde eine strittige Torraumszene auf der Gegenseite per Videobeweis geklärt. Die Westsachen fingen jedoch umgehend den Aiusgleich. Mike Hammonds Blueliner in numerischer Überzahl wurde von Clarke Breitkreuz noch entscheidend abgefälscht – 1:1 (8.). Das Team von Danny Naud schlug wiederum nur zwei Minuten später zurück! Im Powerplay war es Ty Wishart, der einfach mal drauf hielt – Austin Fyten fälschte minimal ab und traf so zur 2:1-Führung (10.). Bis dahin hatten die Eispiraten das Spiel im Griff, doch die Gäste aus Ostsachsen legten in den letzten Minuten eine Schippe drauf. Folgerichtig war es zunächst Mike Hammond, der völlig freistehend zum 2:2 einschoss (17.). Eine Minute vor dem Pausentee war es dann Darcy Murphy, der nach Zuspiel des sehr agilen Hammond zum 3:2 traf (19.).

Den besseren Start in das zweite Drittel erwischten dann die Lausitzer Füchse, die nahtlos an ihre starke Schlussphase des ersten Durchgangs anknüpfen konnten. Jordan George traf nach 25 Minuten zum 2:4 und das Spiel der Eispiraten wirkte mehr und mehr gebrochen. So waren es zunehmend die Ostsachsen, die den Hausherren den Stempel aufdrückten – und nach 35 Minuten auf 2:5 stellten. Brad Ross war es, der Michael Bitzer erneut bezwang.

Bitzer tauschte im Schlussdrittel dann die Plätze mit Cerveny, der noch einmal 20 Minuten zwischen den Pfosten bekam. Sein Arbeitstag begann jedoch auch bescheiden. Mike Hammond traf nur drei Minuten nach Wiederbeginn zum 2:6 und sorgte schon früh im Schlussabschnitt für die Vorentscheidung (43.). Während Viktor Braun in der Folge erste Minuten Eiszeit erhielt und durch einen Pfostenschuss nur um ein Haar sein erstes DEL2-Tor verpasste, machte Clarke Breitkreuz in der 55. Minute den Deckel drauf. In Unterzahl traf der Füchse-Angreifer zum 2:7 und machte den Deckel auf einen gebrauchten EispiratenAbend drauf.

Torfolge (2:3, 0:2, 0:2):

1:0 David Kuchejda 07:23 1:1 Clarke Breitkreuz (Mike Hammond) 07:53 – PP1 2:1 Austin Fyten (Ty Wishart, Mitch Wahl) 09:06 – PP1 2:2 Mike Hammond (Kale Kerbashian, Julius Karrer) 16:07 2:3 Darcy Murphy (Mike Hammond) 18:34 2:4 Jordan George (Philip Kuschel, Clarke Breitkreuz) 24:45 2:5 Brad Ross (Jordan George) 34:36 2:6 Mike Hammond (Luis Rentsch, Thomas Reichel) 42:02 2:7 Clarke Breitkreuz (Eric Mik, Thomas Reichel) 54:43 – SH1

Zuschauer: 3.325