3:4 – Piranhas verlieren nach VerlÃ¤ngerung

Rostock. (PM Piranhas) Nach drei Siegen in Serie unterliegen die Rostocker im Ostduell unglücklich den Halle Saale Bulls.

Bittere Heimpleite für die Rostock Piranhas: Mit 3:4 (1:2, 2:1, 0:0, 0:1) nach Verlängerung verloren die Ostseestädter nach zuvor drei Erfolgen in Serie am Sonntagabend gegen die Halle Saale Bulls. „Es ist ein gutes Gefühl, Spiele zu gewinnen und vor allen Dingen in Serie. Gegen Erfurt haben wir offensiv wie defensiv ein gutes Spiel gemacht und zu den richtigen Zeitpunkten die Tore geschossen. Wir hatten auf jedes Tor der Dragons eine passende Antwort“, sagte REC-Coach Christian Behncke zum 6:3-Erfolg am Freitag in Erfurt.

Nach dem dritten Sieg in Serie starteten die Rostocker entsprechend selbstbewusst in das Ostduell gegen Halle. Roman Tomanek besorgte nach vier Minuten die Führung für die Gastgeber, die furios begannen. Allerdings verpassten sie einen weiteren Treffer. Urplötzlich schlug dann Halle zu und kam zum Ausgleich. Anschließend drückten die Gäste auf die Führung, welche ihnen auch gelang – 1:2 aus Sicht des REC (15.).

Im zweiten Abschnitt erhöhten die Saale Bulls sogar auf 3:1 (22.), doch nur zwölf Sekunden später verkürzte Tomanek mit seinem zweiten Treffer des Tages auf 2:3 (22.). Die Hausherren erhöhten das Risiko, was Halle versuchte, auszunutzen. Allerdings zeigte sich Jakub Urbisch im Tor der Hansestädter sehr gut aufgelegt und fischte einige gefährliche Pucks weg. Und auf einmal stand es 3:3. Tom Paucker hatte nach Vorarbeit von Werner Hartmann in Überzahl getroffen (30.).

Auch im dritten Drittel schenkten sich beide Teams nichts und drängten auf den Dreier. Vor allem Halle entwickelte wieder eine Menge Druck. Die Gastgeber gaben alles und überstanden auch eine fragliche Zwei-Minuten-Strafe für Jonas Gerstung unbeschadet. Immer wieder scheiterten die Saale Bulls an Urbisch.

Nach packenden 60 Minuten ging es in der Verlängerung mit dem üblichen Drei gegen Drei weiter. 1:40 Minuten vor dem Ende schafften die Gäste das 4:3 und sicherten sich damit den Zusatzpunkt.

REC Piranhas: Urbisch (Schneider) – Gerstung, Hartmann, Weist, Baumgardt, Becker, Junge, Miethling – Rabbani, Richter, Pauker, Brockelt, Stanley, Tomanek, Koopmann, Kurka

Tore: 1:0 Tomanek (4./Vorlage: Hartmann), 1:1 Knaub (9.), 1:2 Miglio (15.), 1:3 Schugg (22. – in Überzahl), 2:3 Tomanek (22.), 3:3 Paucker (30./Hartmann – in Überzahl), 3:4 Miglio (64.)

Strafminuten: Piranhas 8, Halle 4

Zuschauer: 855

Autor: Arne Taron / NNN-Redaktion