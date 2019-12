Ab dem 27.12. meldet sich Face-Off von der U20 WM

Ostrava. (EM) Nach dem bockstarken Aufstieg in die Division I vor einem Jahr in Füssen, kämpft die deutsche U20 Eishockey Nationalmannschaft nun bei der...

Wir melden uns ab dem 27.12. mit unserem Video-Magazin “Face-Off” aus Ostrava mit Interviews und Hintergrundgeschichten von der U20 WM.

Eigens dazu haben wir ab sofort auch einen U20 Videochannel auf der Webseite eingerichtet.

Hier noch einmal der Jubel vor einem Jahr nach dem geschafften Aufstieg.

Unser U20 Video-Channel – Alle Clips rund um die deutsche U20 Auswahl