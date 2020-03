Ab die Post mit der Sonderbriefmarke zur 2020 IIHF Eishockey-WM!

Zürich. (PM IIHF) Bei der ersten Briefmarken-Ausgabe des Jahres sticht ein Ereignis hervor: Die 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz, die Vorfreude auf den...

Zürich. (PM IIHF) Bei der ersten Briefmarken-Ausgabe des Jahres sticht ein Ereignis hervor: Die 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft in der Schweiz, die Vorfreude auf den Grossanlass im Mai ist geweckt.

Gleich zwei Briefmarken widmet die Schweizerische Post den «Eisgenossen». Ab dem 5. März 2020 sind die neuen Marken in allen Filialen sowie im Online-Shop der Post erhältlich.

Die 2020 IIHF Eishockey-Weltmeisterschaft vom 8. bis 24. Mai ist dieses Jahr für die Schweizer Nationalmannschaft besonders bedeutend. Gespielt wird in Zürich und Lausanne, vertraute Umgebung, Heimvorteil. Letztere haben die Leistungsträger der Nationalmannschaft gleich selbst geschürt – mit konstant guten Leistungen in den letzten Jahren. 2013 und 2018 schafften sie es bis in den Final und schrammten dort knapp an der Goldmedaille vorbei. Doch sind aller guten Dinge nicht drei? Und wäre 2020 nicht ein passendes Jahr für Schweizer Sportgeschichte, wenn der WM-Slogan «Let’s make History» lautet?

Zwei Briefmarken widmet die Schweizerische Post dem Grossanlass in der ersten Briefmarkenausgabe des Jahres. Diese illustrieren die positive Stimmung und enthalten viel Swissness. Eiger, Mönch und Jungfrau sind im Hintergrund zu sehen, während sich die Sujets eng an die offizielle WM-Kampagne anlehnen.

Informationen zu weiteren Themen der aktuellen Ausgabe und Details zu den neuen Briefmarken erhalten Sie in der aktuellen Ausgabe des Briefmarkenmagazins «Die Lupe» oder auf post.ch/briefmarken.