Allgemeine ErnÃ¤hrungsgrundsÃ¤tze fÃ¼r Hockeyspieler

Die Ausbildung eines qualifizierten Hockeyspielers ist ein komplexer mehrjähriger Prozess, der nicht nur auf den Umfang und Anzahl der Trainingseinheiten beschränkt ist, sondern viele integrale Bestandteile umfasst.

Unter anderem nimmt die Ernährung des Athleten im Rahmen des Vorbereitungsprozesses einen besonderen Platz ein, der das normale Funktionieren und die Erholung des Körpers des Athleten nach Trainings- und Wettkampfbelastungen sicherstellt. Die Ernährung des Athleten sollte so betrachtet werden, dass die funktionelle Anforderung seines Körpers mit Energiesubstraten und Baumaterial sichergestellt wird. Es ist besonders erwähnenswert, wie wichtig es ist, die funktionellen Anforderungen des Körpers eines jungen Athleten zu erfüllen, da während einer Phase des aktiven Wachstums des Körpers ein Mangel oder Überschuss bestimmter Substrate zu einer Beeinträchtigung der körperlichen und geistigen Entwicklung, einer verminderten Leistung und einer geschwächten Immunität führen kann, was zweifellos die sportliche Leistung und die Aussichten junger Sportler beeinträchtigt.

Hockey gehört zu den Sportarten, die aufgrund der hohen Intensität und Dauer der Trainings- und Wettkampfaktivitäten einen erheblichen Energieverbrauch erfordern. Kohlenhydrate – die Hauptenergiequelle – liefern bis zu 57 % des Energiewertes der täglichen Ernährung. Bei ausreichender Aufnahme von Kohlenhydraten im Körper werden Proteine ​​und Fette nicht als Energiequellen verbraucht. Kohlenhydrate werden in einfache und komplexe unterteilt. Einfache Kohlenhydrate werden in Monosaccharide (Glucose, Fructose, Galactose) und Disaccharide (Saccharose, Lactose, Maltose) unterteilt. Sie zeichnen sich durch eine schnelle Absorption und Verwendung durch den Körper zur Bildung von Glykogen aus. Glukose wird am schnellsten absorbiert und als Nahrung für Gehirn- und Muskelgewebe verwendet. Sie wird im Körper während des Abbaus von Disacchariden und Stärke gebildet. Es lohnt sich, Fructose als wertvolles verdauliches Kohlenhydrat hervorzuheben. Die Hauptquelle sind Früchte und Beeren, während bis zu 70-80% der Fructose in der Leber verbleiben und keine Blutübersättigung mit Zucker verursachen.

Komplexe Kohlenhydrate (Polysaccharide) umfassen Stärke, Inulin, Glykogen und Cellulose. Einen besonderen Platz nimmt Stärke ein, die in Getreide und Nudeln (55-70%), in Hülsenfrüchten (40-45%), in Brot (30-40%) enthalten ist, relativ lange verdaut wird und durch einen allmählichen Glukosefluss ins Blut gekennzeichnet ist. Je größer das Volumen und die Intensität der Muskelarbeit sind, desto höher ist der Bedarf an Kohlenhydraten. Eine große Menge an Kohlenhydraten enthält sich in Honig, Reis, Buchweizen und Haferflocken. Es ist wichtig zu wissen, dass die Glucose, die als Teil von Sportgetränken während Trainingseinheiten oder Wettkämpfen in den Körper eines Sportlers gelangt, vom Körper sofort zur Deckung des Energieverbrauchs verwendet wird, während seine eigenen Energieressourcen erhalten bleiben. In diesem Fall dient Glucose, die nach dem Training oder Wettkampf in den Körper eingeführt wurde, bereits hauptsächlich als Quelle für die Wiederherstellung der zuvor verwendeten Glycogenversorgung in Leber und Muskeln. Ein Überschuss an Kohlenhydraten im Körper führt zu einer erhöhten Pankreasfunktion und kann zu Insulinmangelzuständen führen und der Fettstoffwechsel wird auch in Richtung der Bildung der Fettkomponente erhöht.

Die Ernährung eines jungen Sportlers ist ein wesentlicher Bestandteil des ganzheitlichen Trainingsprozesses. Die richtige Ernährung und die wissenschaftlich fundierte Aufnahme von Nahrungsergänzungsmitteln, die mit einem Spezialisten vereinbart wurden, bringen dem jungen Sportler nicht das Hockeyspielen bei, sondern ermöglichen ihm, den Körper angemessen wiederherzustellen und sein Training zu verbessern.