Als KÃ¶lner Eishockey Fan zu AuswÃ¤rtsspielen

Sie sind einer der treuesten Fans der Kölner Haie? Sie feuern Ihr Team schon regelmäßig in Heimspielen an und wollen nun auch auswärts für Unterstützung sorgen?

Wenn Sie diese Fragen mit „Ja“ beantworten, ist klar: es wird sich lohnen, die Kölner Haie bei den nächsten Bissversuchen in fremden Gewässern zu begleiten!

Bahnfahrt vs. Flug: welches ist die bessere Reisevariante?

Die Tücken einer Bahnfahrt

Zunächst klingen die neuen Sparpreise bei der Bahn, mit denen man schon ab 17,90 Euro reisen kann, sehr attraktiv. Wirklich günstig sind die Preise jedoch nur auf wenig frequentierten Strecken oder zu sehr frühen bzw. sehr späten Zeiten, wenn die Züge nur gering ausgelastet sind.

Ein weiterer Haken bei der Sache: um günstige Bahnpreise zu bekommen, müssten Sie schon weit im Voraus buchen, meist drei bis vier Monate. Dabei haben Sie bestimmt selbst schon erlebt, dass oft noch etwas dazwischenkommt und es verlässlicher ist, einen kürzeren Zeithorizont zu planen. Ein kürzerer Buchungsvorlauf wiederum lässt die Bahnpreise steigen.

Bedenken Sie auch, dass in den letzten Jahren nur ca. 2/3 aller Fernverkehrszüge, d.h. Intercity-Züge und ICEs, pünktlich waren. Nichts ist ärgerlicher, als sich lange auf das Auswärtsspiel der Haie gefreut zu haben und dann wegen eines verpassten Anschlusszugs nicht pünktlich zum Spiel gekommen zu sein.

Das spricht für den Flug

Je länger die Distanz, desto mehr lohnt sich ein Flug. Für Auswärtsspiele bei den Eisbären Berlin oder dem EHC München ist eine reine Flugzeit von ca. einer Stunde zu rechnen. Natürlich muss die Anreise zum Flughafen, Vorlaufzeit für den Check-In und die Weiterfahrt vom Flughafen dazu gerechnet werden, aber selbst dann ist die Reisezeit im Vergleich zu einer vier- oder fünfstündigen Bahnfahrt etwas kürzer.

Ein weiterer Vorteil ist, dass sich auch einen Monat oder zwei Wochen vor dem Spiel noch günstige Preise sogar zu den Hauptreisezeiten finden. Ein günstiger Anbieter ist Eurowings, mit dem sich die Reise vom Preis her im Vergleich zu anderen Verkehrsmitteln lohnen kann.

Die Pünktlichkeit ist höher als bei der Bahn und Sie müssen keine Sorge haben, einen Anschluss nicht zu bekommen, weil es sowohl nach München als auch nach Berlin umstiegsfreie Direktflüge sind.

Stressfrei in Köln am Flughafen parken

Wenn Sie die Kölner Haie zum Auswärtsspiel begleiten, soll natürlich die Vorfreude auf das Spiel im Vordergrund stehen. Stress bei der Parkplatzsuche stünde dem entgegen, muss aber mit dem richtigen Anbieter ohnehin nicht sein.

Mit der Wahl von Parkos können Sie in Köln am Flughafen parken, ohne dass es Probleme oder Stress gibt, weil Sie schon im Voraus Ihren Parkplatz buchen können.

Was ist Parkos und welche Vorteile bietet es?

Parkos ist eine Webseite, auf der man Parkplatzbetreiber vergleichen und auf Wunsch auch sofort Parkplätze reservieren und sicher bezahlen kann.

Bevor Anbieter auf der Webseite gelistet werden, müssen sie eine strenge Qualitätskontrolle bestehen. Die Webseite Parkos wurde von Reiseprofis gegründet, die wissen, dass es Fluggästen auf möglichst niedrige Preise, die Nähe des Parkplatzes zum Flughafen und die Sicherheit des Parkens ankommt. Für all das steht Parkos.

Ein weiterer großer Vorteil von Parkos besteht in der Möglichkeit, bis zu 24 Stunden eine Parkplatzreservierung ändern oder stornieren zu können.

Sie können zudem sehr übersichtlich die Leistungen der jeweiligen Parkanbieter vergleichen. Hervorzuheben ist hierbei der Unterschied zwischen Shuttle-Parken und Valet-Parken. Ersteres bedeutet, sein Auto an einem Parkplatz in Flughafennähe abzustellen und dann mit einem Shuttle-Service zum Terminal gebracht zu werden. Beim Valet-Parken haben Sie mehr Komfort, weil Sie direkt zum Flughafen vorfahren können. Dann müssen Sie aber auch bereit sein, die Schlüssel einem Mitarbeiter zu überlassen, der dann das Auto auf dem von Ihnen reservierten Stellplatz parkt, während Sie schon zum Check-In gehen. Egal, für was Sie sich entscheiden – mit Parkos haben Sie den Vergleich und Überblick!