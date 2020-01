Bayreuth Tigers: Bad TÃ¶lz und Kaufbeuren zum Auftakt in ein intensives Programm

Bayreuth. (PM Tigers) Beginnend mit dem Spiel am Freitagabend stehen für die Teams der DEL2 in 9 Tagen 5 Spiele auf dem Programm. Für...

Bayreuth. (PM Tigers) Beginnend mit dem Spiel am Freitagabend stehen für die Teams der DEL2 in 9 Tagen 5 Spiele auf dem Programm.

Für die Tigers beginnt der kleine Marathon am Freitag um 19:30 Uhr bei den Tölzer Löwen in Oberbayern, bevor am Sonntag (17 Uhr) der ESV Kaufbeuren im Tigerkäfig zu Gast ist. Bereits am Dienstag um 20 Uhr steigt dann mit dem „Rückspiel“ gegen Bad Tölz bereits das nächste Heimspiel am Roten Main.

Große Ambitionen begleiten die Tölzer Löwen im dritten Jahr der DEL2-Zugehörigkeit. Aktuell belegt man Rang 6 der Tabelle und hat dabei ein kleines Polster von acht Punkten auf die Playdown-Plätze. Hochkarätige Neuzugänge wie die beiden Nordamerikaner Tyler McNeely und Shawn Weller aus Bietigheim haben das Niveau des Kaders erhöht, Stürmer Max French und Verteidiger Matt MacKenzie (beide Kanada) belegen die weiteren Kontingentstellen. Topscorer ist Marco Pfleger, aus der DEL zurück ins Oberland gewechselt, mit 25 Toren und 26 Vorlagen. Mit Lubor Dibelka, Johannes Sedlymayr, Stefan Reiter und Philipp Schlager stehen Trainer Kevin Gaudet weitere namhafte Offensivkräfte zur Verfügung. Zuletzt gab es einige Bewegung im Kader der Löwen: Goalie Andreas Mechel wechselte nach Selb, im Gegenzug wurde mit Maximilian Franzreb ein junger, talentierter und schon DEL2-erfahrener Torhüter verpflichtet. Ex-Tiger Timo Gams zog es nach Ravensburg, Ersatz fand man in Ex-Tiger Mark Heatley, der zuvor in Halle (OL Nord) aktiv war. Mit Maximilian Gläßl (Straubing) stand zuletzt in der Abwehr auch ein Förderlizenzspieler zur Verfügung. Die beiden bisherigen Duelle konnte jeweils die Heimmannschaft knapp für sich entscheiden.

Mit dem ESV Kaufbeuren gastiert am Sonntag das Team der letzten Wochen im Tigerkäfig. Nach – auch durch einige Verletzungen bedingtem – schleppenden Start in die Saison hat man in den letzten 20 Spielen stark gepunktet und im Schnitt zwei Punkte pro Spiel geholt. Mit aktuell 57 Punkten liegt man wieder in Schlagweite zum direkten Playoff-Einzug. Getragen wird das Team auch in dieser Saison von Top-Stürmer Sami Blomqvist, Unterstützung erhält der Finne von Landsmann Antti Kerälä und dem Kanadier Branden Gracel. Anfang Oktober konnte man Max Lukes aus Bietigheim verpflichten. Mike Mieszkowski, im Sommer gemeinsam mit Tobias Wörle aus der DEL gekommen, hat das Allgäu schon wieder in Richtung Frankfurt verlassen. Offensivverteidiger Julian Eichinger führt aus der Defensive heraus Regie, im Tor steht mit Routinier Stefan Vajs, der seit einigen Jahren beim ESVK spielt, und Youngster Jan Dalgic, der im direkten Vergleich die bessere Fangquote aufweist, ein starkes Duo zur Verfügung. Das Heimspiel gegen den ESVK gewannen die Tigers in einer wilden Partie mit 7:5, in Kaufbeuren gab es eine deutliche 1:5-Niederlage.

Für die Spiele am Wochenende ist erneut ein Austausch mit Kooperationspartner Nürnberg geplant: Markus Lillich darf sich nach guten Leistungen erneut bei den Ice Tigers beweisen und im Gegenzug werden mit Pascal Grosse, Tim Bernhardt und erstmals auch Maximilian Kislinger drei Akteure für Bayreuth aufs Eis gehen. Diese befinden sich schon zum Training in Bayreuth und werden – vorbehaltlich kurzfristiger Änderungen – ihre Plätze in der Formation einnehmen. Während Martin Heider noch längerfristig ausfallen wird, läuft der Genesungsprozess bei Martin Davidek weiter erfreulich positiv, sodass Einsätze in absehbarer Zeit in Reichweite sind.