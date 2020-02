Bayreuth: Ãœber Kaufbeuren zum Finale gegen Crimmitschau

Bayreuth. (PM Tigers) Die Bayreuth Tigers stehen vor dem Wochenende der Entscheidung der DEL2-Hauptrunde: Bei aktuell 67 gesammelten Punkten und vier Punkten Rückstand auf...

Bayreuth. (PM Tigers) Die Bayreuth Tigers stehen vor dem Wochenende der Entscheidung der DEL2-Hauptrunde: Bei aktuell 67 gesammelten Punkten und vier Punkten Rückstand auf den so wichtigen 10. Platzt – mit dem der Einzug in die Pre-Playoffs und damit der direkte Klassenerhalt in der DEL2 gesichert wäre – reisen die Tigers am Freitag (19:30 Uhr) zum ESV Kaufbeuren, der aktuell ebenso wie Dresden und Bietigheim mit eben genau 71 Punkten gleichauf liegt.

Am Sonntag gastieren dann zum Abschluss die Eispiraten Crimmitschau im Tigerkäfig: Diese Partie findet um 18:30 Uhr statt, da an den letzten beiden Spieltagen alle Partien zeitgleich angepfiffen werden.

Der ESV Kaufbeuren spielt eine durchwachsene Runde und hat immer wieder mit kleineren und größeren Spielerausfällen zu kämpfen. Zuletzt konnte man mit einem 6:4-Sieg gegen Bietigheim eine Serie von zuvor sieben (!) Niederlagen am Stück stoppen. Kurz vor Ende der Transferfrist hat man mit Verteidiger Jan Bednar und Goalie Ilya Sharipov, der den verletzten Stefan Vajs vertritt, noch einmal verstärkt. Top-Scorer des Teams von Trainer Andreas Brockmann ist Sami Blomqvist – mit 69 Scorer-Punkten zweitbester Punktesammler der Liga – gefolgt von seinem Landsmann Antti Kerälä und Kanadier Branden Gracel. Bester deutscher Punktesammler ist Verteidiger Julian Eichinger. Von den bisherigen Duellen gingen zwei Siege an den ESVK, einer gelang den Tigers.

Gegen die Eispiraten Crimmitschau kommt es dann zum Finale der Hauptrunde. Präsentiert von den Rewe-Märkten Heinisch, Renger und Kurbjuhn beginnt die Partie am Sonntag ausnahmsweise um 18:30 Uhr. Nach der klaren Niederlage in Frankfurt am vergangenen Wochenende stehen die Eispiraten – neben Landshut – bereits als Playdown-Teilnehmer fest. Für das Team von Trainer Daniel Naud geht es aber noch darum, sich eine möglichst gute Ausgangsposition für den Kampf um den Klassenerhalt sich zu erarbeiten. Topscorer der Sachsen ist der Kanadier Austin Fyten gefolgt von US-Boy Alexander Wideman und Patrick Pohl. Mit Luca Gläser und Fyodor Kolupaylo stehen auch zwei in Bayreuth bekannte Gesichter im Kader des Tabellenschlusslichts. Bisher konnten die Tigers beide Duelle im Sahnpark gewinnen, das Spiel im Tigerkäfig ging knapp an die Eispiraten.

Seit vergangenem Wochenende ist Drew Melanson zurück in Bayreuth, sodass Trainer Petri Kujala fünf Kontingentspieler zur Verfügung stehen. Aufgrund der letzten Leistungen und Ergebnisse wird es aber wohl keine Änderungen im Lineup geben. Verzichten müssen die Tigers weiter auf Henry Martens, Michal Bartosch, Martin Heider und Noah Nijenhuis. Die Marschroute gibt Kujala vor: „Wir wollen und müssen beide Spiele am Wochenende gewinnen, wir schauen nicht auf die anderen Teams und Ergebnisse, sondern ziehen unser Ding weiter durch. Wir hoffen natürlich auf ein gut gefülltes Stadion am Sonntag, denn die Fans sind unser starker Rückhalt.“