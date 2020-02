Bewerbungen fÃ¼r DEL2 erreichen HÃ¶chstwert

Neuss. (PM DEL2) Am 15. Februar endete die Frist zur Abgabe von Anträgen auf Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison 2020/2021 in der...

Neuss. (PM DEL2) Am 15. Februar endete die Frist zur Abgabe von Anträgen auf Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Saison 2020/2021 in der Deutschen Eishockey Liga 2 (DEL2). Alle aktuellen Zweitligisten haben sich für das Lizenzprüfungsverfahren für die kommende Spielzeit im Falle einer sportlichen Qualifikation angemeldet. Zudem wurden insgesamt elf Anträge aus der Oberliga bei der DEL2 fristgerecht eingereicht. Dies bedeutet einen absoluten Höchstwert für die zweite Liga. Nur Oberliga-Clubs, die den Antrag auf Teilnahme am Lizenzprüfungsverfahren eingereicht haben, können im Falle einer sportlichen Qualifikation als bestes deutsches Team der aktuellen Saison für die Lizenzprüfung der DEL2 zugelassen werden. Die Einreichungsfrist für die Lizenzunterlagen ist der 24. Mai 2020.