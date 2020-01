Christof Kreutzer wird neuer Sportlicher Leiter bei den Wild Wings

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit Christof Kreutzer ist es den Schwenninger Wild Wings gelungen, einen exzellenten und motivierten Eishockeyfachmann als Sportlichen Leiter ab der...

Schwenningen. (PM Wild Wings) Mit Christof Kreutzer ist es den Schwenninger Wild Wings gelungen, einen exzellenten und motivierten Eishockeyfachmann als Sportlichen Leiter ab der kommenden Saison zu verpflichten.

Damit haben es die Schwenninger Verantwortlichen geschafft, diese wichtige Position ab 1. Mai 2020 neu zu besetzen. Christof Kreutzer ist aktuell noch sehr erfolgreich als Cheftrainer des EC Bad Nauheim in der DEL2 tätig und wird mit den Hessen die Saison noch beenden. Für seine zukünftige neue Tätigkeit kann der gebürtige Uerdinger auf seine langjährige Erfahrung und Kenntnisse als Trainer, Sportmanager und Spieler im deutschen Eishockey zurückgreifen. Die Schwenninger Wild Wings statten Christof Kreutzer mit einem Vertrag über zwei Jahre aus.

“Mit Christof Kreutzer konnten wir einen absoluten Wunschkandidaten verpflichten. Seit der ersten Kontaktaufnahme und den Gesprächen war uns sehr schnell klar, dass wir auf einer gemeinsamen Wellenlänge liegen und die gleichen Ziele verfolgen. Christof Kreutzer ist bekannt dafür äußerst strukturiert und akribisch zu arbeiten und er brennt für die Aufgabe als neuer Sportlicher Leiter der Wild Wings. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit und sind fest davon überzeugt, dass Christof Kreutzer in enger Zusammenarbeit mit dem neu installierten Trainerteam um Niklas Sundblad neue Impulse setzt und die Wild Wings auf die Erfolgsspur führen wird!“, führt Geschäftsführer Christoph Sandner zur Verpflichtung aus.

„Mein Ziel war es, wieder einen Club in der DEL zu finden, der zu mir passt. Nach den guten Gesprächen mit Christoph Sandner wusste ich, dass die Schwenninger Wild Wings genauso ein Club sind. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin mir sicher, meinen Teil dazu beitragen zu können, dass die Wild Wings erfolgreich sind.“, so Christof Kreutzer zu seinem Engagement.

Der 52-Jährige spielte als Verteidiger in seiner aktiven Karriere fast ausschließlich für die Düsseldorfer EG und durfte mit den Rheinländern von 1990 bis 1993 vier Meisterschaften in der Eishockey Bundesliga sowie den DEL-Meistertitel in der Saison 1995/96 feiern. Nach Trainerstationen in den diversen Jugendmannschaften der Düsseldorfer wechselte er ab der Spielzeit 2012/13 als Assistenztrainer in den Profibereich. Zwei Jahre später übernahm er als Cheftrainer die Mannschaft und hatte gleichzeitig das Amt des Sportmanagers inne. Seit zwei Jahren zeichnet Christof Kreutzer als Cheftrainer für den EC Bad Nauheim verantwortlich und führte das Team im vergangenen Jahr ins Viertelfinale der DEL2. Auch in dieser Spielzeit konnte er sich mit den Bad Nauheimern im oberen Tabellendrittel etablieren.