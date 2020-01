Christoph Schubert lernt beim Team hinter dem Team – Praktikum zum Sportbetriebswirt

Mellendorf. (PM Scorpions) Auch das Team hinter dem Team wird in der Geschäftsstelle der Hannover Scorpions verstärkt. Mit Christoph Schubert ist ab sofort eine...

Mellendorf. (PM Scorpions) Auch das Team hinter dem Team wird in der Geschäftsstelle der Hannover Scorpions verstärkt.

Mit Christoph Schubert ist ab sofort eine richtige Eishockeygröße ein Teil der Hannover Scorpions und wird in Rahmen einer Umschulung ein Praktikum zum Sportbetriebswirt absolvieren.

Christoph Schuberts Profikarriere begann 1998 in der Junioren Bundesliga bei der U20 Mannschaft des EV Landshut. Bereits im Jahr darauf wurde er erstmalig für die U18 Nationalmannschaft nominiert, wo er bereits als Captain das Eis betrat. Schubert bestritt in seiner Karriere als Eishockeyspieler unter anderem 136 Länderspiele, 377 DEL-Spiele und ganze 346 Spiele in der weltbesten Eishockeyliga, der NHL. Insgesamt kann er auf 1.210 Spiele zurückblicken, die er als Spieler absolviert hat.

Nun soll aus dem Spielerprofi auch ein Profi für das Sportmanagement werden und somit tritt Schubert ab sofort sein Praktikum bei der Hannover Scorpions Eishockey GmbH und der Sport & Freizeit GmbH an.