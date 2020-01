Crimmitschau: Mit RÃ¼ckenwind in den Saisonendspurt – Derby gegen Dresden und Ravensburg

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben in den vergangenen Wochen gut punkten können und wollen ihren positiven Lauf am kommenden Wochenende, wie auch...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben in den vergangenen Wochen gut punkten können und wollen ihren positiven Lauf am kommenden Wochenende, wie auch im folgenden Saisonendspurt, weiter fortsetzen.

Wichtige Punkte müssen her und dabei warten auf die Westsachsen zwei schwere Aufgaben. So steht am morgigen Freitag das Heimderby gegen die Dresdner Eislöwen (31. Januar – 20:00 Uhr) an. Am Sonntag kommt es dann zum Gastspiel bei den Ravensburg Towerstars (2. Februar – 18:30 Uhr).

Auch wenn das Team von Trainer Danny Naud am vergangenen Sonntag nur einen Zähler gegen den EC Bad Nauheim einfahren konnte, so kann man dennoch von einem erfolgreichen Wochenende sprechen. Die formstarken Eispiraten konnten immerhin sechs Mal in Serie punkten, haben jedoch noch immer den letzten Platz in der DEL2-Tabelle inne. Den gilt es bis zum Montag zu verlassen, auch wenn die Crimmitschauer dabei zwei schwere Hürden nehmen müssen.

„Es wird wieder nicht einfach“, eröffnete Danny Naud die heutige Presserunde nach der Vormittagseinheit seiner Jungs. Dabei ging er auch etwas deutlicher auf den morgigen Gegner ein: „Dresden ist sehr formstark. Sie haben sich in den vergangenen Wochen gut stabilisiert“. Tatsächlich hätten die Eislöwen im Rennen um die Hauptrundenmeisterschaft mitreden können, hätten sie bereits zu Beginn der Saison so stetig gepunktet, wie in den vergangenen Wochen. Aktuell steht somit nur Platz neun zu Buche. „Sie haben sehr viele erfahrene Spieler, sowohl im Sturm als auch in der Abwehr“, ergänzte Naud und verwies auch auf den neu verpflichteten finnischen Torhüter Riku Helenius. Im Angriff sind es dabei nach wie vor Dale Mitchell, Nick Huard, Mario Lamoureux und der ehemalige Eispirat Jordan Knackstedt, die sich hauptsächlich für die drittbeste Offensive der Liga verantwortlich zeigen. Doch auch die Hintermannschaft um Hanusch, Dotzler und Lavallée hat sich stabilisiert. Auf die Eispiraten kommt also eine Menge Arbeit zu. Jedoch zeigten sich die Westsachsen vor heimischen Publikum in den letzten Jahren immer äußerst erfolgreich gegen die Landeshauptstädter, gerade was das Toreschießen angeht!

Über den Gegner am Sonntag wollte Danny Naud nicht so viele Worte loswerden. „Natürlich hat auch Ravensburg eine immense Qualität und wird uns alles abverlangen. Jedoch steht bei uns erst das morgige Spiel im Fokus“, schmunzelte der 57-jährige Eishockeylehrer. Die Towerstars stehen aktuell auf dem achten Platz und konnten ihren eigenen Erwartungen bis hierhin noch nicht gerecht werden. Immerhin wurden die Puzzlestädter im vergangenen Jahr Meister. Da die Ravensburger nun mit aller Macht noch die direkte Playoff-Teilnahme schaffen wollen, steht am Sonntag ohne Frage ein brisantes Duell auf dem Plan, in welchem sich die Eispiraten rüsten sollten. So geht nicht nur von den offensiven Akteuren wie Robin Just, Andreas Driendl oder Vincenz Mayer viel Gefahr aus, sondern auch von den hinteren Reihen. Topscorer mit 49 Punkten ist nämlich Sören Sturm, seinesgleichen Verteidiger. Was dagegen Hoffnung auf einen Auswärtssieg bringt, ist der Blick auf die vergangenen zwei Partien in der CHG-Arena. Jeweils im Penaltyschießen konnten sich die Westsachsen nämlich bei den Towerstars durchsetzen und einen Zusatzpunkt ergattern.

Letztes Sachsen-Derby in der Hauptrunde steht an

Für die Dresdner Eislöwen steht am kommenden Punktspielwochenende aufgrund des in der EnergieVerbund Arena stattfindenden Short Track-Weltcups nur eine Partie auf dem Programm. Am Freitag, 31. Januar ist die Mannschaft von Cheftrainer Rico Rossi bei den Eispiraten Crimmitschau gefragt.

Rico Rossi, Eislöwen-Cheftrainer: „Crimmitschau hat derzeit einen guten Lauf und die Eispiraten sind in den letzten fünf Spielen die beste Mannschaft. Ein Derby hat immer einen eigenen Charakter, egal was die Tabelle sagt. Aufgrund der intensiven Spielphase haben die Jungs nach dem Derby bis Dienstag frei, damit jeder Kräfte sammeln kann, um im Endspurt der Hauptrunde alles geben zu können.“

Alexander Dotzler: „Der Tabellenplatz, wo Crimmitschau derzeit steht, spiegelt nicht die derzeitige Leistung wieder. Die Eispiraten sind eine läuferisch starke Mannschaft. Wir müssen ebenfalls eine hohe Laufbereitschaft an den Tag legen und unsere Zweikämpfe gewinnen. Es wird ein hartes Spiel werden.“

Die Dresdner Eislöwen treffen am Freitag, 31. Januar um 20 Uhr im Sahnpark auf die Eispiraten Crimmitschau. Die Partie wird geleitet von den HSR Fynn-Marek Falten und Sven Fischer. SpradeTV zeigt das Spiel live.