Dan Weisskopf zwei weitere Jahre in Olten

Olten. (PM EHCO) Der EHC Olten hat den Vertrag mit dem 30-jährigen Verteidiger vorzeitig verlängert.

Dan Weisskopf bleibt dem EHC Olten erhalten. Der Verteidiger war kurz vor Beginn der aktuellen Saison mit einem Temporärvertrag bis Ende Oktober zum EHCO gestossen. Dieser wurde dann bis zum Ende der laufenden Saison verlängert. Nun haben sich die beiden Seiten geeinigt, die Zusammenarbeit weiterzuführen. Sportchef Marc Grieder: „Dan hat seine Rolle im Team sofort gefunden und tut uns mit seiner zuverlässigen, physischen Spielweise sehr gut. Ausserdem überzeugt er durch Erfahrung, Arbeitseinstellung und Teamgeist. Ein sehr dankbarer Spieler.”

Der Seeländer Weisskopf wurde beim EHC Biel gross, absolvierte in seiner bisherigen Profi- Karriere für diverse Clubs schon rund 200 Spiele in der National League und knapp 300 in der Swiss League, vormals NLB. Die nächsten zwei Saisons darf also weiterhin der EHC Olten auf seine Dienste zählen.