Das hat Niklas Sundblad mit den Wild Wings vor

Köln / Schwenningen. (MK) Mit Ingolstadt wurde er 2014 überraschend Deutscher Meister. Nun hat er in Schwenningen als Nachfolger von Paul Thompson eine Herkulesaufgabe übernommen.

Der neue Headcoach der Wild Wings, Niklas Sundblad, erklärt im Interview, wo er bei den Schwenningern den Hebel ansetzen will und was seine Ziele im Schwarzwald sind.

Viel Zeit sich in Schwenningen umzuschauen blieb dem Wahl-Kölner nicht. Nach seiner Vorstellung reiste er mit seinem neuen Team am Mittwoch zum Auswärtsspiel nach Wolfsburg. Am Freitag stand dann die Rückkehr in seine Wahlheimat Köln an, wo er ebenfalls schon als Headcoach (2014 – 2016) gearbeitet hat.

Mit Eishockey-Magazin sprach er nach dem Spiel über seine Ideen für die Schwenninger Wild Wings.

Niklas Sundblad im Interview