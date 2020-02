DEG bereitet sich in Nottingham auf die neue Saison vor

Düsseldorf. (PM DEG) Der Kampf um die besten Playoff-Plätze der Saison 2019/20 läuft auf vollen Touren, dennoch möchte die Düsseldorfer EG einen interessanten Ausblick...

Düsseldorf. (PM DEG) Der Kampf um die besten Playoff-Plätze der Saison 2019/20 läuft auf vollen Touren, dennoch möchte die Düsseldorfer EG einen interessanten Ausblick auf die Vorbereitung der kommenden Spielzeit 2020/21 werfen.

Denn die Rot-Gelben reisen zu zwei Vorbereitungsspielen ins englische Nottingham!

Die Termine:

1. Samstag, 29. August: Glasgow Clan vs. Düsseldorfer EG in Nottingham

2. Sonntag, 30. August: Nottingham Panthers vs. Düsseldorfer EG in Nottingham

Die genauen Uhrzeiten der Spiele stehen noch nicht fest, es wird sich aber wahrscheinlich am Samstag um den Nachmittag und am Sonntag um die Mittagsstunden handeln. Die Spiele werden in der Motorpoint-Arena in Nottingham ausgetragen.

Der Sportliche Leiter Niki Mondt: „Wir wissen, dass solche Testspiele im Ausland für viele reisefreudige Fans ein schönes Ziel sind. Deswegen wollten wir diese spannenden Termine frühzeitig kommunizieren, damit die Fans rechtzeitig planen können.“ Ob das Eishockey Fanprojekt Düsseldorf eine eigene, organisierte Reise zu den Spielen anbietet, entscheidet sich in den nächsten Tagen. Infos hierzu folgen.