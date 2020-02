Deggendorfer SC analysiert aktuelle sportliche Situation

Deggendorf. (PM DSC) Aufgrund der derzeitig sportlichen Entwicklung, möchte der Deggendorfer SC Einblick in die aktuellen Geschehnisse geben. Die vergangenen Spiele entsprachen keinesfalls den...

Deggendorf. (PM DSC) Aufgrund der derzeitig sportlichen Entwicklung, möchte der Deggendorfer SC Einblick in die aktuellen Geschehnisse geben. Die vergangenen Spiele entsprachen keinesfalls den Vorstellungen, Erwartungen und Ansprüchen der Verantwortlichen des DSC.

Vorstand und Geschäftsführer Artur Frank findet nach der Heimniederlage gegen den EC Peiting deutliche Worte: „Der Deggendorfer SC hat sich vor der Saison Ziele gesetzt, denen wir aktuell deutlich hinterherlaufen. Als Verein wollen wir für eine gewisse Qualität stehen, die uns nicht nur sportlich zum Erfolg bringt, sondern auch dafür sorgt, dass unsere Fans Woche für Woche gerne ins Stadion kommen. Gerade das letzte Wochenende führt uns mehr als deutlich vor Augen, dass dies aktuell nicht mehr gegeben ist. Nur zusammen können wir unser jetzt wichtigstes Etappenziel, nämlich die Sicherung des Playoff-Heimrechts, erreichen. Ich hoffe dabei weiterhin auf die Unterstützung unserer fantastischen Fans, denn der Zusammenhalt war schon immer vorbildlich in der großen Familie des DSC.“

Zu Beginn der Woche saßen die Verantwortlichen des Deggendorfer SC bereits mehrere Stunden zusammen, führten Einzelgespräche mit Leistungsträgern der 1. Mannschaft, sowie auch mit dem Trainerstab, und analysierten die Situation ausgiebig. Der Trend der Gespräche ist durchweg positiv, jedoch können die gesteckten Ziele am Ende nur durch die Arbeit aller Akteure auf und neben dem Eis erreicht werden.

Die Blue Devils Weiden gastieren in Deggendorf

Am kommenden Freitag gastieren die Blue Devils Weiden in der Festung an der Trat in Deggendorf. Nachdem der Deggendorfer SC aus den letzten vier Spielen nur zwei Zähler holte, sind unsere Jungs im Kampf um das Playoffheimrecht fast schon zum Siegen verdammt.

Nicht nur für den Deggendorfer SC geht es um die Wurst, sondern auch für die Gäste aus der Oberpfalz steht viel auf dem Spiel. Aktuell befinden sich die Blue Devils auf dem neunten Tabellenplatz und kämpfen mit dem Lokalrivalen aus Selb um den letzten verblieben Playoffplatz. Beide Teams trennen fünf Punkte, wodurch das Freitagsspiel für die blauen Teufel in Deggendorf bereits vorentscheidend sein könnte. Auf der Gegenseite wollen sich die Deggendorfer nach der Heimniederlage über den EC Peiting keine Blöße geben und sich die Punkte auf heimischem Eis sichern. Fünfmal trafen beide Mannschaften in dieser Saison bereits aufeinander. Dreimal ging der DSC als Sieger vom Eis und zweimal die Blue Devils.

In der Partie gegen die Blue Devils Weiden dürfte Dave Allison bis auf Andrew Schembri sehr wahrscheinlich auf seinen gesamten Kader zurückgreifen können. Kontingentspieler Kyle Osterberg ist mittlerweile wieder voll im Training und sollte nichts dazwischen kommen, wird er am Freitag sein Comeback geben.

Spielbeginn am Freitag ist um 20 Uhr.