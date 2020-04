DEL2 / Ravensburg: Das meisterliche Sturm-Duo ist zurÃ¼ck!

Ravensburg. (PM Towerstars) Zwei Wochen nach der Bestätigung von Torhüter Jonas Langmann warten die Ravensburg Towerstars mit dem nächsten Comeback-Coup auf. Mit Mathieu Pompei...

Ravensburg. (PM Towerstars) Zwei Wochen nach der Bestätigung von Torhüter Jonas Langmann warten die Ravensburg Towerstars mit dem nächsten Comeback-Coup auf.

Mit Mathieu Pompei und Robbie Czarnik kehren zwei Top-Stürmer aus der Meistersaison 2018/19 zurück ins Team, beide waren zuletzt beim EV Landshut unter Vertrag.

Nach der DEL2 Meisterschaft 2019 wechselten sowohl Mathieu Pompei, als auch Robbie Czarnik für eine neue Herausforderung zum Aufsteiger EV Landshut. Dort avancierten sie wie erwartet zu den Leistungsträgern ihres Teams und waren an der Spitze der teaminternen Scorerwertung. Mathieu Pompei war mit 29 Toren und 39 Beihilfen auch viertbester Punktesammler der Liga, Robbie Czarnik war ihm mit 26 Treffern und 36 Assists statistisch dicht auf den Fersen.

Im Doppelpack zogen im April 2019 beide nach Landshut, gemeinsam schlagen sie nun wieder bei den Towerstars auf. „Für mich war es keine schwere Entscheidung, denn ich habe meine Zeit in Ravensburg sehr genossen“, sagt Mathieu Pompei. „Dass Trainer Rich Chernomaz auch nächste Saison an der Bande steht und ich mit vielen Kollegen der Meistersaison wieder aufs Eis gehen kann, hat das Comeback selbstverständlich untermauert“, ergänzt der 28-jährige Kanadier.

Auch Robbie Czarnik freut sich unter den Eindrücken einer guten und erfolgreichen Zeit in Ravensburg auf die Rückkehr. „Auch für mich waren die personellen Aussichten von Team und Trainer zur nächsten Saison wichtige Aspekte, zudem wollte ich eine Rolle in einem Top-Team spielen“, betont der US-amerikanische Stürmer. Auch persönlich kommt die Rückkehr zu den Towerstars gelegen, denn die Freundin des 30-jährigen Stürmers stammt aus Ravensburg.

Towerstars Coach Rich Chernomaz ist hochzufrieden mit den weiteren Ergänzungen aus dem einstigen Meisterteam. „Sowohl Mathieu, als auch Robbie bringen hohes Tempo und läuferische Qualitäten aufs Eis, was uns in der vergangenen Saison vielfach gefehlt hat“, sagt der Cheftrainer. Die Rückkehr von zwei bestens bekannten Top-Stürmern sieht Rich Chernomaz auch als gute Basis für das gesamte Team-Gefüge: „Man geht mit deutlich weniger Risiko in eine neue Saison.“

Torjäger-Duo verabschiedet sich aus Landshut Mathieu Pompei und Robbie Czarnik kehren zu den Ravensburg Towerstars zurück

Landshut. (PM EVL) Nach einer Saison im Trikot des EV Landshut sagen Mathieu Pompei und Robbie Czarnik den EVL-Fans leise „Servus“. Die beiden Topscorer des EVL aus der abgelaufenen DEL2Saison kehren zu den Ravensburg Towerstars zurück mit denen sie im Jahr 2018 die DEL2Meisterschaft gewonnen haben.

Am Landshuter Gutenbergweg haben sich Pompei & Czarnik auf Anhieb in die Herzen der niederbayerischen Eishockey-Fans gespielt und waren mit zusammen 130 Scorerpunkten zwei tragende Säulen in der EVL-Offensive.

Der Kanadier Mathieu Pompei sicherte sich mit 29 Toren und 39 Assists am Saisonende den Titel des „Clever-Fit-Topscorers“ beim EVL und landete in der ligaweiten Scorer-Liste auf einem starken vierten Platz. US-Boy Robbie Czarnik kam auf 26 Treffer und 36 Assists und nimmt Rang zwölf der DEL2-Topscorer-Liste ein. „Wir bedanken uns ganz herzlich bei Mathieu Pompei und Robbie Czarnik für ein tolles Jahr beim EVL. Sie gehören zu den besten Angreifern der Liga und waren somit natürlich auch bei der Konkurrenz sehr begehrt. Deshalb war eine Weiterverpflichtung für uns nicht zu realisieren. Für ihre sportliche und private Zukunft wünschen wir den Beiden nur das Beste“, fasst EVL-Spielbetrieb-GmbHGeschäftsführer Ralf Hantschke zusammen.