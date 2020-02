Die Dinslakener Aufholjagd kam zu spÃ¤t

Dinslaken. (PM Kobras) Dringend haben die Kobras gestern einen Sieg beim Spitzenreiter aus Diez – Limburg benötigt, um in den Pre-Playoffs weiter die Möglichkeit...

Dinslaken. (PM Kobras) Dringend haben die Kobras gestern einen Sieg beim Spitzenreiter aus Diez – Limburg benötigt, um in den Pre-Playoffs weiter die Möglichkeit zu haben, unter die ersten 4 Mannschaften zu kommen, was ihnen die Qualifikation für die anschließenden Playoffs eingebracht hätte.

Das am Ende des Tages stattdessen eine 3:6 – Niederlage herausprang, ergab sich wie folgt:

Die Kobras, die bei den Rockets mit „voller Kapelle“ angereist waren, mussten sich von Beginn an dem Druck des Seriensiegers erwehren. Wie wichtig für den Gastgeber dabei die Rückkehr des Top-Scorers Kevin Lavallee war, ließ sich bereits nach gut 7 Minuten an der Anzeigetafel ablesen. Der Deutsch – Kanadier, der an diesem Abend mit 4 Scorerpunkten brillieren konnte, verwertete zu diesem Zeitpunkt einen Pass von R.J. Reed, angesetzt von hinter dem Tor, mit einem Handgelenkschuss in den rechten oberen Winkel.

Im ersten Abschnitt wirkte das Passspiel der Rockets für die Dinslakener eindeutig zu schnell und 5 – mal konnten Kobra – Akteure ihren Gegenüber nur mit einem Regelverstoß stoppen. Die daraus entstandenen Überzahlsituationen spielten wiederum genau in die Karten der Gastgeber, die in diesen Konstellationen bis zur 12. Spielminute die Treffer 2 und 3 durch R.J. Reed und Alexander Seifert folgen ließen.

Konstantin Firsanov legte noch vor dem ersten Pausentee in der 17. Spielminute bei gleicher Mannschaftsstärke das 4:0 nach.

Einem Nichtangriffspakt glich die Partie in Abschnitt 2. Die Gastgeber hatten mindestens 2 Gänge zurückgeschaltet und die Kobras waren noch sichtlich beeindruckt vom Leistungsvermögen der Rockets aus dem ersten Drittel. Nur R.J. Reed konnte einmal die Scheibe über die Linie bringen, ansonsten blieb dieser Abschnitt ereignislos. Beim Spielstand von 5:0 ertönte die Sirene zum zweiten Mal.

Dieses Geplänkel sollte sich auch im letzten Abschnitt fortsetzen, allerdings nur 2 Minuten und 40 Sekunden lang.

Denn zu diesem Zeitpunkt hatten die Niederrheiner Überzahl, die Leon Taraschewski mit einem Hammer von der blauen Linie zum ersten Gäste – Treffer nutzen konnte. Zuviel Verkehr hatte sich vor Rockets – Goalie Jan Guryca aufgebaut, sodass er die Scheibe erst zu spät zu sehen bekam.

Während dies der Weckruf für die Gäste war, schafften es die Hausherren nicht mehr, wieder zu ihrer starken spielerischen Leistung zurückzuschalten. Jetzt übernahmen die Kobras das Kommando und Sören Hauptig belohnte den nun aufgekommenen Kampfgeist seiner Mitspieler mit dem zweiten Kobra – Treffer in der 47. Minute zum 2:5. Und die Giftschlangen blieben am Drücker. Als Leon Taraschewski in der 48. Spielminute allein auf Jan Guryca zulief, wurde er von hinten von den Beinen geholt und der Unparteiische sprach einen Penaltyschuss aus. Martin Beneš ließ sich diese Chance nicht entgehen, verlud gekonnt Guryca und brachte die Kobras gut 12 Minuten vor dem Ende auf 2 Tore heran.

Doch trotz aller Anstrengungen und Möglichkeiten der Dinslakener sollte kein weiterer Treffer mehr fallen. Im Gegenteil: Als Milan Vanek knapp 2 Minuten vor Schluss versuchte, mittels einer personellen Überzahl an Feldspielern den Anschlusstreffer zu erzielen, indem er Marvin Frenzel vom Eis beorderte, nutze R.J. Reed einen Pass von Kevin Lavallee zum 6:3 Endstand für die Hausherren.

Kurz vor Schluss gab es unter einigen Akteuren beider Mannschaften noch einen intensiven Meinungsaustausch, der sich sogar bis nach der Verabschiedung hinzog. Bleibt zu hoffen, dass dort nicht auch für das am Dienstag in Dinslaken stattfindende Rückspiel Verabredungen getroffen wurden. Dennoch kann es nicht schaden, wenn die Eismeister der Schlangengrube im Vorfeld nachschauen würden, ob die Strafbanktüren gut geölt sind.

Im Nachgang wurden noch R.J. Reed auf Seite der Hausherren und Marvin Frenzel auf Seite der Gäste zu den Spielern des Abends geehrt.

Da die Hammer Eisbären am gestrigen Abend zwei Punkte aus Herford entführen konnten, sind die Playoffs selbst rechnerisch für die Kobras nur noch möglich, wenn jetzt alle 4 restlichen Spiele gewonnen werden. Das erste davon beginnt morgen Abend um 19:00 Uhr in der Schlangengrube. Gegner ist der derzeitige Tabellenzweite, die Bären aus Neuwied.

EG Diez – Limburg – Dinslakener Kobras: 6:3 (4.0; 1:0; 1:3)

Torschützen Diez – Limburg: Reed (3), Lavallee, Seifert, Firsanov

Torschützen Dinslaken: Taraschewski, Hauptig, Beneš

Strafminuten Diez – Limburg: 14 + 10 (Firsanov)

Strafminuten Dinslaken: 20 + 10 (Frenzel)