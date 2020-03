Diese Eishockey-Teams eignen sich am besten fÃ¼r Sportwetten

Das Interesse am Eishockey nimmt in Deutschland nicht erst seit dem Sensations-Silber der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2018 von Jahr zu Jahr zu....

Das Interesse am Eishockey nimmt in Deutschland nicht erst seit dem Sensations-Silber der Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen 2018 von Jahr zu Jahr zu. Eishockey gehört mittlerweile zu den beliebtesten Sportarten im Land.

Bildquelle: Google Trends

Bildbeschreibung: So hat sich die Beliebtheit von Eishockey, Basketball und Volleyball in Deutschland in den letzten fünf Jahren entwickelt. Besonders in Bayern, Bremen und Sachsen ist Eishockey beliebt.

Das sind gute Nachrichten für alle Wettfreunde, denn dadurch rückt Eishockey auch bei den Buchmachern immer weiter in den Vordergrund. Mehr und mehr Spiele und Wettarten werden angeboten. Wir möchten Ihnen in diesem Artikel eine kleine Einführung zu diesen Wetten geben und Ihnen die besten deutschen und internationalen Teams vorstellen, auf die Sie setzen können.

Überblick: Sportwetten im Eishockey

Welche Ligen und Wettkategorien gibt es bei den Buchmachern? Eishockey ist dort mit allen weltweit großen Ligen vertreten, etwa mit der deutschen DEL, der nordamerikanischen NHL und der russischen KHL. Ebenso werden Wetten für die Ligen in Österreich, Tschechien, Schweden, Finnland, Frankreich und viele weitere mehr angeboten. Sogar zweite Ligen und Nachwuchsligen haben ihren Weg in die Angebote gefunden.

Pro Spiel werden zahlreiche sportwetten angeboten. Oft sind das mehr als 70 einzelne Wetten pro Partie, sowohl vor als auch live während der Begegnung. Dazu gehören die Zweiweg- oder Dreiwegwette auf den Gewinner, wobei die Zweiwegwette eine eventuelle Verlängerung miteinschließt.

Weitere beliebte Wetten sind die Puck-Line-Wette, die Gesamtzahl Tore und die doppelte Chance. Bei der Puck Line wird einem Team zu Beginn eine bestimmte Anzahl an Toren als Handicap hinzugefügt bzw. abgezogen. Das erleichtert die Wette auf einen Sieger. Bei der doppelten Chance kann man z. B. darauf setzen, ob die Mannschaft gewinnt oder unentschieden spielt. Besonders risikobereite Spieler können sogar auf das exakte Ergebnis eines Drittels sowie auf das Endergebnis wetten – mit entsprechend guten Quoten.

Wir geben Ihnen nachfolgend einen Überblick über drei der besten Teams, die sich für Sportwetten im Eishockey eignen. Dabei schauen wir uns die den Deutschen besonders beliebten Ligen DEL, KHL und NHL an.

Team #3: EHC Red Bull München

Der EHC Red Bull München spielt zwar erst seit der Saison 2010/11 in der DEL, ist aber schon einer der erfolgreichsten Vereine der höchsten deutschen Spielklasse. Mittlerweile gehen drei Meisterschaften auf das Konto der Süddeutschen. Alle drei wurden in jüngster Zeit eingefahren, und zwar zwischen 2016 und 2018. Das liegt auch am Trainerveteranen Don Jackson, der die Mannschaft als Taktikfuchs jedes Mal bestens einstellt.

Team #2: HK ZSKA Moskau

In der hartumkämpften russischen KHL sticht ein Team besonders hervor: HK ZSKA Moskau. Schon zu Sowjetzeiten war der Klub der erfolgreichste in Russland. In den letzten Jahren wurde das Team mit einem Ziel neu aufgebaut: Neue Erfolge sollten her. Die gab es dann tatsächlich mit dem Gagarin-Pokal 2019.

Darüber hinaus war HK ZSKA Moskau zwischen 2015 und 2019 gleich viermal das punktbeste Team in der Hauptrunde und hat dafür jeweils den Kontinental-Pokal gewonnen. Der Top-Eishockeyklub aus Moskau geht gerüstet mit internationalen Stars aus Russland, Europa und Nordamerika einer erfolgreichen Zukunft entgegen.

Team #1: Pittsburgh Penguins

In der größten und populärsten Eishockeyliga der Welt, der nordamerikanischen NHL, machen immer wieder die Pittsburgh Penguins auf sich aufmerksam. Mit seinem Superstar Sidney Crosby ist das Franchise immer wieder für einen Titel gut. Mit insgesamt fünf Stanley Cups, darunter 2016 und 2017, und zahlreichen Conference- und Divisontiteln sind die Penguins eines der erfolgreichsten Teams der letzten Jahre. Das langjährige Franchise von Legenden wie Mario Lemieux und Jaromír Jágr setzt seinen Erfolgsweg fort.

Fazit

Die Spannung und Action der Sportart Eishockey spiegelt sich auch immer mehr in den Sportwetten wider. Online-Wettportale haben in der Saison jede Woche Hunderte Spiele im Angebot, darunter auch die Begegnungen in besonders beliebten und bekannten Ligen. Einige Teams in diesen Ligen sind außergewöhnlich erfolgreich und haben wohl auch in Zukunft gute Chancen auf weitere Titel. Wenn Sie auf diese Teams setzen möchten, sollten Sie bedenken, dass Eishockey schnelllebig und ein Erfolg nicht garantiert ist. Diese Mannschaften können aber einen guten Anhaltspunkt geben.

Hinweis: Glücksspiel kann süchtig machen. Bitte spielen Sie verantwortungsbewusst. Spielteilnahme ab 18 Jahren.