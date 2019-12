Doppelheimspielwochenende vor dem Fest

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin haben ein doppeltes Heimspielwochenende vor der Brust. Am morgigen Freitag gibt erstmals Titelverteidiger Adler Mannheim in dieser Saison...

„Mannheim hat einen Lauf, das wissen wir, sie sind ein gutes Team“, sagte EisbärenChefcoach Serge Aubin nach dem Donnerstagstraining. „Wir respektieren sie, aber in den Spielen in Mannheim haben wir ihnen zu oft nur zugesehen. Wir müssen Ihnen alles was wir haben entgegensetzen. Wir müssen an uns glauben und Spaß am Arbeiten und Spielen entwickeln.“

Neben Lukas Reichel und Eric Mik (U20-WM-Vorbereitung) fehlen den Eisbären auch weiterhin Marvin Cüpper, John Ramage, André Rankel (beide Oberkörper), Leo Pföderl (Unterkörper), Vincent Hessler, Florian Busch und Sean Backman. Thomas Reichel, am vergangenen Wochenende Debütant, wird vorerst im Eisbären-Kader verbleiben.

Zum Benefizspiel am Sonntag wird das Team der Eisbären Allstars um Kapitän Sven Felski von einigen aktuellen und prominenten Ex-Eisbären sowie NHL- und DEL-Allstars wie Daniar Dshunussow, Sebastian Elwing, Craig Streu, Derek Mayer, Andreas Renz, Mirko Lüdemann, Daniel Kreutzer, Tino Boos und Jochen Hecht verstärkt. Die Gäste von Gazprom Export Hockey werden von Ex-Weltmeister Alexei Yashin angeführt.

Während das Match gegen die Adler nahezu ausverkauft ist, gibt es sowohl noch Freikarten für die Benefiz-Partie der Allstars, als auch noch Tickets ab 15 Euro für das Spiel gegen Nürnberg. Mehr Informationen erhalten Interessierte wie immer über die Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40 und online unter www.eisbaeren.de/ticketshop!

Der Eisbären-Kader gegen Mannheim

Tor: Sebastian Dahm, Maximilian Franzreb

Abwehr: Kai Wissmann, Frank Hördler, Jonas Müller, Ryan McKiernan, Florian Kettemer, Constantin Braun

Angriff: Austin Ortega, Thomas Reichel, Pierre-Cédric Labrie, Landon Ferraro, Maxim Lapierre, Louis-Marc Aubry, Sebastian Streu, Fabian Dietz, James Sheppard, Mark Olver, Marcel Noebels

Fürs DNL-Team im Einsatz: Eric Steffen

Für Weißwasser im Einsatz:

U20-WM-Vorbereitung: Lukas Reichel, Eric Mik

Nicht zur Verfügung: André Rankel, John Ramage (beide Oberkörper), Leo Pföderl (Unterkörper), Marvin Cüpper (Sprunggelenk), Vincent Hessler (Hand), Sean Backman, Florian Busch