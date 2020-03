Draft verschoben! StÃ¼tzle, Peterka und Reichel in der Warteschleife

New York. (PM NHL/EM) Die National Hockey League (NHL) gab am Mittwoch die Verschiebung der NHL Scouting Combine 2020, der Bridgestone NHL Awards 2020...

New York. (PM NHL/EM) Die National Hockey League (NHL) gab am Mittwoch die Verschiebung der NHL Scouting Combine 2020, der Bridgestone NHL Awards 2020 und des NHL Draft 2020 bekannt, die ursprünglich für den 1. bis 6. Juni in Buffalo, N.Y., 18. Juni in Las Vegas und 26./27. Juni in Montreal angesetzt waren.

Grund ist die Ungewissheit im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Ihren Spielbetrieb hatte die NHL bereits am 12. März bis auf Weiteres unterbrochen. Gedankenspiele gibt es aus Spielerkreisen darüber, die Saison eventuell im Juli/August weiter auszuspielen, was gleichzeitig eine kurze Trainingscamp-Periode Anfang Juli vorsehen würde. Aufgrund der sich gerade in den USA erst ausbreitenden Corona-Pandemie scheint das – Stand heute – allerdings auch mehr Wunschdenken zu sein.

Fest steht, dass sich durch den verschobenen Draft auch die deutschen Top-Talente Tim Stützle (Mannheim), John-Jason Peterka (München) und Lukas Reichel (Berlin) erst einmal bis auf Weiteres in der Warteschleife befinden. Für das Trio war wegen der Corona Krise die DEL Saison durch die Absage der Playoffs vorzeitig beendet. Ein Schicksal, welches sie bald möglicherweise auch mit den Spielern in Nordamerika teilen könnten.