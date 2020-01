Drei weitere Punkte fÃ¼r die Indians: Heimerfolg gegen den EV Weiden

Memmingen (fl). Im Heimspiel gegen den EV Weiden konnte der ECDC Memmingen einen nie gefährdeten 2:0 Erfolg feiern. Eine abermals tolle Kulisse von rund...

Memmingen (fl). Im Heimspiel gegen den EV Weiden konnte der ECDC Memmingen einen nie gefährdeten 2:0 Erfolg feiern. Eine abermals tolle Kulisse von rund 1900 Zuschauern verfolgte diese Partie, die musikalisch von der „Hausemer Guggamusik“ begleitet wurde. Am Sonntag geht es für die Indianer nach Garmisch-Partenkirchen.

Das erste Drittel dominierten ganz klar die Indians. Zu Beginn kam man gut in die Partie, gegen Mitte des ersten Spielabschnitts flachte das Spiel jedoch ein wenig ab. Die Maustädter rannten gegen tiefstehende „Blue Devils“ an, die vor allem ihrem starken Goalie, Jonas Neffin, einiges zu verdanken hatten. In der letzten Minute des ersten Drittels klingelte es aber doch im Gehäuse der Gäste. In Überzahl erzielte Steven Deeg mit einem platzierten Schuss das 1:0, welches längst überfällig war.

Im zweiten Drittel fielen keine Tore. Memmingen spielte besser, machte ordentlich Druck und somit sprangen auch viele hochkarätige Chancen heraus, die aber allesamt nicht den Weg ins Tor fanden. So fiel erst zu Beginn des letzten Drittels das 2:0. Erneut in Überzahl war es Dennis Neal, der die Führung ausbauen konnte. Von einer Gegenoffensive des EV Weiden war nichts mehr zu sehen, allgemein setzen die Gäste aus der Oberpfalz kaum offensive Akzente. Die Indianer spielten weiterhin in Richtung gegnerisches Tor, standen aber auch defensiv äußerst kompakt und sicher. Am Ende blieb es beim 2:0 Erfolg und einem Shutout für Marci Henne.

Am Sonntag geht die Reise an die Zugspitze zum schweren Auswärtsspiel beim SC Riessersee. Das nächste Heimspiel findet am kommenden Freitag statt, wenn der Derbygegner aus Lindau erneut die Visitenkarte am Hühnerberg abgeben wird.

ECDC Memmingen – EV Weiden 2:0 (1:0/0:0/1:0)

Tore: 1:0 (20.) Deeg (Svedlund, Snetsinger, 5-4), 2:0 (44.) Neal (Miettinen, Beck, 5-4)

Strafminuten: Memmingen 4 – Weiden 6

Zuschauer: 1888

ECDC Memmingen: Henne (Vollmer) – Meier, Svedlund; Pokovic, Stotz; Neal, Welz – Snetsinger, Voit, Richter; Miller, Beck, Deeg; Miettinen, Schmid, Straub; Keil, Abstreiter, Raab.