EBEL: Der â€žProfessorâ€œ kommt! Iserlohns Ex-Trainer Rob Daum ist neuer Headcoach bei den â€žAdlernâ€œ

Villach. (PM EC VSV) Rob Daum wird neuer Trainer des EC PANACEO VSV. Der 62 Jahre alte Kanadier, der aufgrund seiner akribischen Arbeitsweise den Spitznamen „Eishockey-Professor“ verliehen bekam, wird bereits am Donnerstag in Villach eintreffen.

VSV-Sportvorstand Gerald Rauchenwald : „Rob Daum ist ein absoluter Eishockey-Fachmann und hervorragender Taktiker, der die Liga bestens kennt und enorme internationale Erfahrung aufweisen kann. Ich bin froh, dass wir ihn für den VSV gewinnen konnten und bin überzeugt, dass wir gemeinsam die Play-offs erreichen werden.“ Daums Vertrag läuft bis Ende der Saison!

Rob Daum ist kein Unbekannter in der Erste Bank Eishockey-Liga: Er war sechs Jahre lang Trainer der Black Wings Linz. Mit den Stahlstädtern holte er 2012 den Meistertitel und qualifizierte sich in dieser Zeit regelmäßig für die Play-offs. Der neue VSV-Coach ist übrigens mit 237 Siegen der bis heute erfolgreichste Trainer der EBEL-Geschichte.

Rob Daum freut sich auf die neue Herausforderung in Villach: „Ich kenne die Liga gut, habe zu Saisonbeginn zwei Monate in Österreich verbracht und mir viele Spiele angesehen. In Villach wurde ein richtig starkes Team zusammengestellt. Gemeinsam wollen wir zuerst die Play-offs erreichen und dann weiter erfolgreich sein!“ Unterstützt wird er vom neuen Assistent-Coach Marco Pewal sowie von Sakari Lindfors, der sich weiterhin um das Tormann-Training kümmern wird.

Daum kann auf langjährige internationale Erfahrung in verschiedensten Ligen verweisen. Nach seinen Anfangsjahren in einer kanadischen Jugendliga landete er an der Universität von Alberta, wo er mit den „Golden Bears“ für eine wahren Rekordlauf sorgte. Nahezu 80 Prozent aller Spiele gewann er am College und zählt somit zu den erfolgreichsten College-Trainern Kanadas. Im Jahre 2005 übernahm er die Houston Aeros, das Farmteam des NHL-Teams Minnesota Wild, und somit zum ersten Mal eine Profi-Mannschaft. Mit 50 Siegen in 80 Spielen des Grunddurchgangs stellte er einen neuen Klub-Rekord auf. Im Jahre 2007 wurde er vom NHL-Team Edmonton Oilers als Assistant-Coach und Scout in den Betreuerstab aufgenommen. Danach wirkte er zwei Jahre als Cheftrainer bei Edmontons Farmteam, den Springfield Falcons, bevor er 2011 erstmals nach Europa zu den Black Wings Linz wechselte. Zuletzt war Rob Daum Cheftrainer der Iserlohn Roosters in der DEL.

Der neue VSV-Coach wird am Donnerstag in Villach eintreffen und soll bereits am Freitag das erste Training leiten. Das nächste Match in der Qualifikationsrunde folgt am kommenden Dienstag gegen Fehérvár AV 19. Spielbeginn in der Villacher Stadthalle ist um 19:15 Uhr.