EHC Olten verpflichtet Oehen und Portmann

Olten. (PM EHCO) Die beiden Stürmer Cyril Oehen und Jerôme Portmann stossen je für zwei Jahre zum EHC Olten.

Der EHC Olten hat für die kommende Saison zwei weitere Stürmer verpflichtet.

Vom HC Davos stösst Flügel Jerôme Portmann in die Dreitannenstadt. Der 23-jährige Bündner absolvierte sämtliche Nachwuchsstufen beim HCD und wurde in allen Alterskategorien für die Schweizer Nachwuchs-Nationalmannschaften aufgeboten. Portmann bestritt für Davos knapp 40 Spiele in der National League und via B-Lizenz für Thurgau, Visp und die Ticino Rockets über 100 Spiele in der Swiss League. In der aktuellen Saison stand Portmann hauptsächlich für die Ticino Rockets im Einsatz und war bei den Tessinern mit 20 Skorerpunkten in 45 Spielen zweitbester Schweizer Skorer.

Von der EVZ Academy hat der EHC Olten Cyril Oehen verpflichtet. Der 21-jährige Flügel absolvierte seine Ausbildung beim EV Zug und stand wie Portmann in sämtlichen Nachwuchsstufen für die Nationalmannschaft im Einsatz. In der laufenden Saison amtete Oehen phasenweise als Captain der EVZ Academy und kam in 46 Spielen auf 20 Skorerpunkte.

Beide Spieler haben beim EHC Olten einen Vertrag über zwei Jahre unterschrieben.