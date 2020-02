EHC Winterthur verpflichtet Dexter Dancs

Winterthur. (PM EHC) Die EHC Winterthur Sport AG reagiert auf den verletzungsbedingten Ausfall von Riley Brace. Als Ersatz wird der Kanadier Dexter Dancs verpflichtet....

Der 25-jährige Dexter Dancs wechselt von Rapid City Rush aus der ECHL zum EHC Winterthur. Der Stürmer ist ab sofort spielberechtigt und kommt heute Abend gegen die EVZ Academy ein erstes Mal zum Einsatz.

Der Kanadier spielte vor dem aktuellen Team aus Rapid City bei weiteren Stationen in der EHCL und an der Universität von Michigan. Mit seiner Statur (1.88m/93kg) bringt Dexter Dancs frischen Schwung in die Winterthurer Offensive. Der Vertrag wurde bis Ende Saison 2019/20 unterzeichnet.