EHC Winterthur verpflichtet finnischen Headcoach

Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur hat die Position des Cheftrainers neu besetzt. Mit Teppo Kivelä übernimmt ein Finne das Ruder an der Bande...

Winterthur. (PM EHC) Der EHC Winterthur hat die Position des Cheftrainers neu besetzt. Mit Teppo Kivelä übernimmt ein Finne das Ruder an der Bande der Löwen. Zudem kann der EHC Winterthur weitere Zuzüge vermelden.

Teppo Kivelä war zuletzt während drei Saisons bei den Fassa Falcons in der Alps Hockey League als Cheftrainer tätig. Zuvor war der 52-jährige Finne bei weiteren Stationen in Österreich und Italien als Chef- und Assistenztrainer tätig. Als Spieler war er in Dänemark, Schweden, Finnland und Italien im Einsatz.

Weitere Mutationen im Kader

Nebst der Neubesetzung des Cheftrainer-Postens kann der EHC Winterthur auch zwei weitere Neuzuzüge vermelden:

Vom HC Ajoie stösst Fabio Arnold zum EHC Winterthur. Der 24-jährige Stürmer verfügt über viel Spielpraxis in der Swiss League. Nebst dem HC Ajoie spielte Arnold bei der EVZ Academy und kam zu Einsätzen in der National League beim EV Zug.

Mit Marius Schwegler wechselt ein junger Verteidiger der EHC Biel U20-Elit nach Winterthur. Der 20-jährige Schwegler stammt aus der Nachwuchsabteilung des EV Zug. In der MySports League kam er in den Playoffs zu Einsätzen beim SC Lyss.