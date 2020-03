EHC Winterthur: Weichen fÃ¼r die Saison 2020/21 werden gestellt – Luca Homberger tritt ab

Winterthur. (PM EHC) Nach einer sportlich enttäuschenden Saison stellt der EHC Winterthur das Team für die neue Saison zusammen. Neben diversen Neuzuzügen bleiben wichtige...

Winterthur. (PM EHC) Nach einer sportlich enttäuschenden Saison stellt der EHC Winterthur das Team für die neue Saison zusammen. Neben diversen Neuzuzügen bleiben wichtige Teamstützen erhalten.

Trotz der aktuellen Ausnahmesituation gilt es für den Verwaltungsrat und die Geschäftsführung der EHC Winterthur Sport AG die Neuausrichtung für die kommende Saison 2020/21 voranzutreiben. Die sportliche Führung will auf ein Team setzen, das sich mit vollem Einsatz dem Winterthurer Löwen auf dem Trikot verschreibt.

Folgende Kadermutationen sind bisher bekannt

Goalies:

Vom HC La Chaux-de-Fonds stösst mit Marco Mathis ein sehr erfahrener Torhüter für zwei Saisons zum EHC Winterthur. Mathis hütete zuvor u.a. beim SC Langenthal das Tor. Mit den Oberaargauern holte der 31-jährige 2017 den Meistertitel in der Swiss League. Das Goalie-Duo wird mit dem bisherigen Torhüter Justin Gianola komplettiert.

Verteidigung:

Neu zum Team stossen wird Nico Engeler vom HC Thurgau. Verlängert wurden die Verträge mit Mike Küng, Joel Sigg und Marcel Raggi. Das Team verlassen werden Michael Roos und Pascal Blaser.

Sturm:

Mit Timo Braus und Fabian Haldimann stossen zwei talentierte junge Spieler von den SCL Young Tigers zum EHC Winterthur. Braus und Haldimann erzielten in der vergangenen U20-Elit Saison zusammen knapp 120 Punkte und belegten in der Qualifikation die beiden Spitzenplätze in der Skorerliste. Zudem kamen beide zu Einsätzen in der MySports League bei Hockey Huttwil. Vom eigenen Nachwuchs erhalten Filip Sluka und Sandro Meier Verträge beim EHC Winterthur.

Zudem freut sich die EHC Winterthur Sport AG über die Vertragsverlängerungen mit Riley Brace, Zack Torquato, Tim Wieser und Silvan Hess. Spieler, welche für das Team von grosser Wichtigkeit sind und sich zum neuen Weg des EHC Winterthur bekennen.

Mit Luca Homberger hat sich ein verdienter Spieler für den Rücktritt vom Profisport entschieden. Weitere Kadermutationen wird der EHC Winterthur in den kommenden Wochen bekanntgeben. Dazu gehört auch die Besetzung der Trainerpositionen.