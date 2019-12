Ein neuer StÃ¼rmer fÃ¼r die Black Wings

Linz. (PM Black Wings) Rasch gehandelt haben die Black Wings nach dem Saisonende für Stürmer Marek Kalus. Die Linzer verpflichteten mit dem US Amerikaner...

Linz. (PM Black Wings) Rasch gehandelt haben die Black Wings nach dem Saisonende für Stürmer Marek Kalus. Die Linzer verpflichteten mit dem US Amerikaner Hunter Fejes einen Angreifer, der in Europa bereits auf einigen Beobachtungslisten stand und erstmals den Weg nach Übersee wagt.

Auf Grund der Verletzung von Marek Kalus haben sich die LIWEST Black Wings dazu entschieden, noch einmal am Transfermarkt tätig zu werden. Die Linzer verpflichteten mit dem US Amerikaner Hunter Fejes einen neuen Stürmer, der in der laufenden Saison sowohl in der AHL als auch in der ECHL zum Einsatz gekommen ist. Der 25-Jährige bringt mit einer Körpergröße von 185 Zentimetern und 86 Kilogramm Kampfgewicht sehr gute Voraussetzungen mit. Fejes eilt der Ruf eines sehr guten Teamspielers voraus, der zudem über einen starken Zug zum Tor verfügt und weder physische noch verbale Auseinandersetzungen scheut.

Der Angreifer wurde im Jahr 2012 in der 6. Runde des NHL Drafts von den Phoenix Coyotes ausgewählt, entschied sich aber im Anschluss seiner Juniorenkarriere für den Weg ans College. Während der Ausbildung war Fejes am Colorado College tätig und bekam im Anschluss an seine Unizeit seinen ersten Profivertrag. Insgesamt 90 Mal war der Neo-Linzer in der American Hockey League aktiv, wurde aber verstärkt in der ECHL eingesetzt (158 Spiele, 70 Tore, 69 Assists). Einem neuen Teamkollegen ist Hunter Fejes übrigens bereits bekannt: Matt Finn spielte in der parallel absolvierten ECHL und AHL Zeit gegen den Stürmer und beschreibt ihn als einen der unangenehmeren Gegner, die man als Verteidiger gegen sich haben kann.

Die laufende Saison begann Fejes bei den Orlando Solar Bears in der ECHL, wurde Ende November als Topscorer seiner Mannschaft in die AHL beordert, wo er für die Manitoba Moose auflief. Bereits im Hinblick auf die aktuelle Saison war der US Amerikaner unter anderem auch von DEL Vereinen beobachtet worden. Nun wagt er erstmals den Schritt nach Übersee und hat bei den LIWEST Black Wings einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2019/20 unterschrieben.

Hunter Fejes wird bereits heute Nachmittag in Linz eintreffen und so schnell wie möglich ins Mannschaftstraining einsteigen. Sollten alle behördlichen Schritte bis dahin erfolgreich abgeschlossen sein, wird der neue Black Wings Stürmer am kommenden Wochenende sein Debüt in der Erste Bank Eishockey Liga geben. Dabei wird Fejes die Rückennummer 22 tragen.