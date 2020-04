EisbÃ¤ren Berlin holen 19- jÃ¤hriges Top-Talent heim

Berlin. (PM Eisbären) Stürmer Nino Kinder trägt in der kommenden Saison wieder das Trikot der Eisbären Berlin. Das 19Jährige Nachwuchstalent kehrt nach einem Jahr...

„Nino hat sich in Kanada gut entwickelt“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. „Jetzt muss er sich bei den Profis beweisen.“

Kinder lernte das Eishockeyspielen beim ECC Preussen. 2015 wechselte er von Charlottenburg nach Hohenschönhausen. Bei den Eisbären Juniors schaffte er den Sprung ins Juniorennationalteam. In der Saison 2018/19 bestritt er seine ersten fünf Spiele im DEL-Trikot der Eisbären.

2019/20 lief er in der kanadischen Juniorenliga WHL für die Winnipeg Ice auf. Der Rudower erzielte in 49 Partien elf Tore und verbuchte zehn Vorlagen. Bei der U20-Weltmeisterschaft trug er mit einem Tor und einer Vorlage seinen Teil zum Klassenerhalt der DEB-Junioren bei.

Nino Kinder sagt: „Ich hatte eine gute Saison in Winnipeg und habe viel gelernt. Jetzt kommt es für mich drauf an, das Sommertraining gut zu absolvieren, um eine Chance zu haben, mir einen Platz im Team zu erarbeiten.“

Kinder besitzt einen mehrjährigen Vertrag beim Hauptstadtclub. Er wird seine angestammte Rückennummer 8 tragen.

Der derzeitige Kader der Eisbären Berlin

Tor: Mathias Niederberger

Verteidigung: Kai Wissmann, Frank Hördler, Eric Mik, Stefan Espeland, Jonas Müller, John Ramage, Ryan McKiernan, Constantin Braun

Angriff: Nino Kinder, Mark Zengerle, Austin Ortega, Thomas Reichel, PC Labrie, Maxim Lapierre, Lukas Reichel, Sean Backman, Sebastian Streu, Fabian Dietz, Mark Olver, Marcel Noebels, Leo Pföderl