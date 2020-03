EisbÃ¤ren: Ohne vier nach KÃ¶ln

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin reisen ohne Pierre-Cédric Labrie, Maxim Lapierre, Justin Pogge und John Ramage am morgigen Freitag nach Köln. Dort steht...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin reisen ohne Pierre-Cédric Labrie, Maxim Lapierre, Justin Pogge und John Ramage am morgigen Freitag nach Köln. Dort steht um 19:30 Uhr in der Lanxess Arena das letzte Auswärtsspiel der DEL-Hauptrunde 2019/20 für die Berliner auf dem Programm.

„Wir haben noch zwei Spiele, um besser zu werden“, sagt Eisbären-Chefcoach Serge Aubin: „Ich erwarte, dass wir rausgehen und alles geben, um das Spiel zu gewinnen.“

Anstelle des bereits erwähnten, nicht nach Köln mitreisenden, Quartetts reisen Goalie Marvin Cüpper, Verteidiger Eric Mik und Stürmer Thomas Reichel mit in die Domstadt. Über den Kader für das Spiel am Sonntag wird erst kurzfristig entschieden.

Alle Partien in dieser Saison gingen in die Verlängerung. Die Eisbären waren hierbei einmal zu Hause und einmal in Köln mit 3:2 n.V. bzw. 4:3 n.V. erfolgreich. Die Haie wiederum gewannen einmal in Berlin 5:4 nach Verlängerung.

Am Sonntag (08.03., 14 Uhr) steht das letzte Hauptrundenheimspiel auf dem Programm. Die Partie gegen die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven ist nahezu ausverkauft. Die letzten Tickets gibt es morgen über die Eisbären-Tickethotline (030) 97 18 40 40 und unter www.eisbaeren.de/ticketshop!

Der Eisbären-Kader in Köln

Tor: Sebastian Dahm, Marvin Cüpper

Abwehr: Kai Wissmann, Frank Hördler, Eric Mik, Jonas Müller, Ryan McKiernan, Florian Kettemer

Angriff: Austin Ortega, Thomas Reichel, André Rankel, Landon Ferraro, Louis-Marc Aubry, Lukas Reichel, Sebastian Streu, Fabian Dietz, James Sheppard, Mark Olver, Marcel Noebels, Leo Pföderl

Fürs DNL-Team im Einsatz: Eric Steffen

Nicht zur Verfügung: Justin Pogge, John Ramage, Pierre-Cédric Labrie, Maxim Lapierre, Constantin Braun (Knie), Vincent Hessler (Hand), Sean Backman, Florian Busch