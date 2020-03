EisbÃ¤ren verlÃ¤ngern mit weiterem „Charakterspieler“

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können die Vertragsverlängerung mit Pierre-Cédric Labrie vermelden. Der Kanadier, den alle nur „PC“ nennen, wird ein weiteres Jahr...

Berlin. (PM Eisbären) Die Eisbären Berlin können die Vertragsverlängerung mit Pierre-Cédric Labrie vermelden. Der Kanadier, den alle nur „PC“ nennen, wird ein weiteres Jahr für die Eisbären stürmen.

„PC kam im vergangenen Jahr mit einem Tryout-Vertrag nach Berlin. Er hat uns sehr schnell davon überzeugt, dass er als Vorbild und für den Charakter des Teams unglaublich wichtig ist“, sagt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer. „PC hat uns aber nicht nur außerhalb, sondern auch auf dem Eis, mit seinen Toren und seiner Präsenz ein gutes Stück weitergebracht.“

Der 33-Jährige bestritt in der vergangenen Saison 51 Spiele für die Eisbären, in denen er elf Tore erzielte und neun vorbereitete. Vor seinem Wechsel in die DEL spielt er fast 700 Partien in der American Hockey League (AHL) und 46 Mal für die Tampa Bay Lightning in der National Hockey League (NHL).

PC Labrie: „Direkt wenn diese Krise überstanden ist, werden wir alle wieder zusammenkommen und das zu einem guten Ende bringen, was wir in der vergangenen Saison angefangen haben. Ich freue mich riesig auf meine Teamkollegen und alle Fans in Berlin!“

Der Vollständigkeit halber: Mittelstürmer James Sheppard hat sich für ein Angebot eines anderen Clubs entschieden. Die Eisbären Berlin sagen vielen Dank für drei Jahre im Eisbären-Trikot und 45 Tore sowie 77 Vorlagen in 175 Spielen. Wir wünschen ihm alles Gute für seine Zukunft!

Der derzeitige Kader der Eisbären Berlin

Tor: Mathias Niederberger

Verteidigung: Kai Wissmann, Frank Hördler, Eric Mik, Stefan Espeland, Jonas Müller, John Ramage, Ryan McKiernan, Constantin Braun

Angriff: Mark Zengerle, Austin Ortega, Thomas Reichel, PC Labrie, Maxim Lapierre, Lukas Reichel, Sean Backman, Sebastian Streu, Fabian Dietz, Mark Olver, Marcel Noebels, Leo Pföderl