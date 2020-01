Eispiraten gehen mit guten VorsÃ¤tzen ins neue Jahr – Doppelvergleich mit dem ESV Kaufbeuren

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau wollen den Jahreswechsel für einen positiven „Neustart“ nutzen und die Talfahrt von sechs sieglosen Spielen Folge beenden. Mit...

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau wollen den Jahreswechsel für einen positiven „Neustart“ nutzen und die Talfahrt von sechs sieglosen Spielen Folge beenden.

Mit guten Vorsätzen sollen somit gleich zu Beginn des Jahres 2020 die ersten Punkte folgen. Dabei treffen die Westsachsen im Rahmen des zweiten backto-back-Wochenendes doppelt auf den ESV Kaufbeuren. Das erste Spiel im Jahr 2020 steht auf fremden Eis an. Morgen reisen die Crimmitschauer ins Allgäu und duellieren sich 19:30 Uhr bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Am Sonntag wird der Spieß dann rumgedreht. Um 17:00 Uhr fällt der Puck zum ersten Bully im Sahnpark wenn die Eispiraten erneut auf den ESVK treffen.

Die erste Begegnung in Kaufbeuren konnten der ESVK mit 5:2 für sich entscheiden, am 29. November behielten die Eispiraten dann vor heimischen Publikum die Oberhand. Im Penaltyschießen setzten sich die Schützlinge von Trainer Danny Naud mit 4:3 durch und behielten somit immerhin zwei Punkte im Sahn. Sollen auch an diesem Wochenende Punkte, die immens wichtig wären, folgen, dann müssen die Westsachsen nicht nur ihr volles Potenzial ausschöpfen, sondern auch wieder zu einer Einheit zusammenschmelzen. „Gerade in dieser Situation müssen wir alle weiter zusammenrücken“, fordert Geschäftsführer Jörg Buschmann mit Blick auf einen hoffentlich erfolgreichen Start in das neue Jahr.

Mit dem ESV Kaufbeuren wartet dabei ein Gegner, der dies bereits in dieser Spielzeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt hat. Nach einem schlechten Saisonstart konnte sich das Team von Andreas Brockmann aus ihrem Formtief befreien und steht mittlerweile mit 48 Zählern auf dem neunten Tabellenplatz. Nun wollen die Bayern mehr. Die Buron Joker erwiesen sich dabei gerade in den letzten Wochen als unglaublich heimstark. Ganze 36 Zähler konnten sie in ihren Heimpartien bislang einfahren. Zuletzt wurde der EC Bad Nauheim mit 4:2 besiegt. Als Dreh- und Angelpunkt kristallisiert sich einmal mehr der Finne Sami Blomqvist heraus. Bereits jetzt hat der Topscorer des ESVK 46 Punkte auf seinem Konto. Doch auch seine Mitstreiter Antti Kerälä, Branden Grycel oder Max Lukes bringen einen gewissen Scoringtouch mit. Im Tor läuft es in dieser Saison hingegen zum ersten Mal seit einiger Zeit wieder auf einen Zweikampf hinaus. Stefan Vajs, der lange als unangefochten galt, bekommt immer mehr Druck von dem erst 21-jährigen Jan Dalgic.

Knapp 800 Kaufbeuren-Fans kommen mit dem Zug in den Sahn

Die Gäste aus dem Allgäu bringen am Sonntag reichlich Unterstützung mit in den Sahnpark. So wird ein Sonderzug am Crimmitschauer Banhof mit knapp 800 Gästen aus Kaufbeuren eintrudeln. Dafür wird der Gästeblock erweitert. Zum Heimspiel der Eispiraten darf also einmal mehr mit einer tollen Stimmung beider Fanlager gerechnet werden.

Hudson und Wideman weiter verletzt

Große Kaderveränderungen wird es im Gegensatz zum Spiel gegen die Bayreuth Tigers wohl nicht geben. Bis auf die beiden Langzeitverletzten Carl Hudson und Alex Wideman, welche sich zum Beginn der kommenden Woche weiteren Untersuchungen unterziehen, fallen vorerst weiter aus. Bei beiden Spielern hoffen die Eispiraten-Verantwortlichen aber auf eine schnellere Rückkehr, als erst angenommen.

Doppelspieltag gegen die Eispiraten Crimmitschau

Freitagabend Heimspiel – Sonntag mit Sonderzugunterstützung nach Sachsen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Zum Jahresbeginn steht für den ESV Kaufbeuren in der DEL2 ein Doppelspieltag gegen die Eispiraten Crimmitschau auf dem Programm.

Am Freitagabend gastieren die Eispiraten dabei zuerst in Kaufbeuren. Spielbeginn in der erdgas schwaben arena ist um 19:30 Uhr. Am Sonntag um 17:00 Uhr kommt es dann schon zum Rückspiel bei den Westsachsen. Dabei wird der ESV Kaufbeurern von über 700 Joker Fans begleitet, die extra mit einem Sonderzug nach Crimmitschau reisen um ihre Mannschaft vor Ort unterstützten zu können.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind wie gewohnt im Ticket Onlineshop, in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in der ESVK Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich. Weiter werden auch alle Spiele des ESV Kaufbeuren live auf Sprade.TV übertragen.

Gute Neuigkeiten gibt es derweil auch aus dem Verletztenlazarett des ESV Kaufbeuren. Daniel Oppolzer trainiert nach überstandener Unterkörperverletzung wieder mit der Mannschaft und stellt somit auch wieder eine Option für Trainer Andreas Brockmann dar. Ob ein Einsatz am kommenden Wochenende dann aber auch schon in Frage kommt, wird vermutlich erst kurzfristig entschieden werden. Somit muss der ESVK nach aktuellem Stand verletzungsbedingt nur noch auf Verteidiger Philipp de Paly verzichten.