Eispiraten holen einen Punkt in Landshut

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben ihre Auswärtspartie beim EV Landshut in der Overtime mit 2:3 verloren.

Nachdem die Mannschaft von Cheftrainer Danny Naud zwischenzeitlich mit 2:0 führte, steht nach dem Spielende wenigstens ein Punkt auf der Habenseite der Westsachsen, die somit erstmals seit neun Partien wieder einen punkten konnten.

Personal: Nachdem sich das zwischenzeitlich lichtete und mit Goalie Michael Bitzer und Stürmer Alex Wideman zwei Leistungsträger in das Line-up zurückkehrten, fielen kurzfristig zwei Verteidiger aus. Ty Wishart trat die Reise aus privaten Gründen nicht mit nach Landshut an – Ebenso wie Ole Olleff, welcher sich nach dem Abschlusstraining mit Oberkörperproblemen herumplagte.

Beide Mannschaften starteten verhalten in die Partie. Jedoch waren es die Eispiraten, welche das Spiel mehr und mehr an sich rissen und dann auch zu guten Möglichkeiten kamen. Nur an der Ausbeute haperte es einmal mehr. Patrick Pohl, Lukáš Vantuch und André Schietzold scheiterten mit ihren guten Gelegenheiten allesamt an EVL-Goalie Jaroslav Hübl.

Im zweiten Durchgang waren es plötzlich die Gastgeber, die den Ton angaben und Druck auf das Tor von Michael Bitzer machten. In eigener Unterzahl waren es allerdings die Eispiraten, die den ersten Treffer des Abends erzielten. Austin Fyten stellte mit seinem Handgelenkschuss in den Winkel auf 1:0 (25.). Adrian Grygiel war es nur wenige Minuten später, der nach einem Bullygewinn von Lukáš Vantuch direkt abzog und somit die 2:0-Führung besorgte (30.). Kurz vor der zweiten Pause scheiterte Wideman nach einem Konter, im direkten Gegenzug besorgte Maximilian Forster dann den Anschlusstreffer zum 1:2 (38.).

Die Landshuter witterten im letzten Durchgang ihre Chance auf den Ausgleich und setzten sich phasenweise immer wieder im Drittel der Gäste fest. Maximilian Forster erzielte nach zwei Pfostenschüssen und etlichen guten Taten von Michael Bitzer mit seinem zweiten Tor das logische 2:2 (46.). In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in welchem beide Mannschaften durchaus auch weitere Tore erzielen hätten können. Letztlich ging es in die Overtime und die Pleißestädter konnten immerhin schon einmal ihren ersten Punktgewinn nach acht sieglosen Spielen in Folge feiern.

Bei diesem einen Punkt sollte es jedoch nicht klauen. Nach gerade einmal 48 Sekunden ging es nach einem Bullygewinn im Drittel des EVL ganz schnell – Nachdem Michael Bitzer zunächst noch stark parieren konnte, nutzte Alexander Ehl den Nachschuss und sicherte den Hausherren mit seinem Treffer zum 2:3 den Zusatzpunkt.

Torfolge (0:0, 1:2, 1:0, 1:0): 0:1 Austin Fyten (Lukáš Vantuch, André Schietzold) 24:57 – SH1 0:2 Adrian Grygiel (Lukáš Vantuch) 29:32 – PP1 1:2 Maximilian Forster (Nicolas Geitner) 37:20 2:2 Maximilian Forster (Stephan Kronthaler, Mario Zimmermann) 45:07 3:2 Alexander Ehl (Stephan Kronthaler, Maximilian Forster) 60:48 – OT

Zuschauer: 2.802