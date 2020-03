Endspurt â€“ DSC empfÃ¤ngt die Lindau Islanders

Deggendorf. (PM DSC) Es ist das letzte Meisterrundenwochenende in der Oberliga Süd und die Vorbereitungen für die anstehenden Playoffs laufen auch Hochtouren. Doch bevor...

Deggendorf. (PM DSC) Es ist das letzte Meisterrundenwochenende in der Oberliga Süd und die Vorbereitungen für die anstehenden Playoffs laufen auch Hochtouren.

Doch bevor der Augenmerk voll und ganz auf die „fünfte Jahreszeit“ des Eishockeys geht, stehen für den Deggendorfer SC noch zwei wichtige Spiele auf dem Plan.

Am kommenden Freitag treffen die Deggendorfer Kufencracks auf heimischem Eis zunächst auf die Lindau Islanders. Für das Team vom Bodensee ist die Saison mehr oder weniger gelaufen. Zwei Spieltage vor Ende der Meisterrunde steht das Team von Trainer Franz Sturm auf dem zehnten Tabellenplatz und hat rechnerisch keine Möglichkeit mehr auf die Playoffs. Dennoch wollen die Schwaben die Saison mit einer ordentlichen Leistung beenden und werden es dem Deggendorfer SC am kommenden Freitag so schwer wie möglich machen. Auf der Gegenseite geht es für die Deggendorfer noch um viel. Das Playoffheimrecht soll mit einem Heimsieg über die Islanders fixiert werden. Drei Punkte würden dem Team von Trainer Dave Allison reichen, um das Heimrecht endgültig zu fixieren.

Bei dem wichtigen Duell mit den Lindauern muss Trainer Dave Allison weiterhin auf Stürmer Andrew Schembri verzichten. Zusätzlich fehlen wird auch Torhüter David Zabolotny. Zabolotny musste im Spiel gegen die Starbulls Rosenheim angeschlagen vorzeitig das Eis verlassen und wird dem DSC am kommenden Wochenende fehlen.

Spielbeginn am Freitag in der Festung an der Trat ist um 20 Uhr. Das Spiel wird präsentiert von der Elab GmbH.

Letztes Spiel der Meisterrunde: DSC reist nach Selb

Am Sonntagabend werden endlich alle 50 Spiele der Haupt- und Meisterrunde der Oberligasaison 2019/20 der Eishockey Oberliga Süd gespielt sein. Bevor es soweit ist und die Playoffs folgen, muss der Deggendorfer SC noch einmal bei den Selber Wölfen antreten.

Bei den Franken ist schon vor dem letzten Wochenende alles klar: Die Mannschaft von Trainer Herbert Hohenberger hat die Play-Off-Teilnahme sicher und kann sich selbst bei optimaler Punktausbeute in der Tabelle nicht mehr verbessern. Als Tabellenachter treffen die Wölfe in der ersten Play-Off-Runde auf den Meister der Oberliga Nord, die Tilburg Trappers. In der Best-Of-Five-Serie müssen die Franken dabei zunächst in die Niederlande reisen. Es ist natürlich nicht zu erwarten, dass dem DSC unter diesen Voraussetzungen ein leichtes Spiel erwartet, denn auch das Team um Topscorer Ian McDonald dürfte alles daran setzen, sich für die Endrunde in den richtigen Rhythmus zu spielen. Beim Deggendorfer SC dürften Andrew Schembri und der an diesem Wochenende angeschlagene David Zabolotny nicht die Reise zu den Wölfen antreten.

Trainer Dave Allison wird seine Mannschaft trotzdem auf Sieg eingestellt haben, denn im Kampf um die vorderen Tabellenplätze ist bis zum Schluss alles offen. Spielbeginn am Sonntagabend ist um 18 Uhr.