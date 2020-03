ERC Lechbruck verlÃ¤ngert mit JÃ¶rg Peters

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC lechbruck freut sich mitteilen zu dürfen, dass Jörg Peters auch in der Saison 2020/21 Cheftrainer der 1. Mannschaft des...

Lechbruck. (PM ERC) Der ERC lechbruck freut sich mitteilen zu dürfen, dass Jörg Peters auch in der Saison 2020/21 Cheftrainer der 1. Mannschaft des ERC Lechbruck sein wird.

Jörg Peters: „Ich finde hier in Lechbruck ein gutes Umfeld vor, in dem ich meine Mannschaft weiterentwickeln möchte und kann. Es macht mir Spaß mit diesem Team zu arbeiten und so ist mir die Entscheidung für den ERC letztlich nicht schwer gefallen.“

Manfred Sitter: „Wir wollen den eingeschlagenen Weg weitergehen und freuen uns, diesen mit Jörg Peters gemeinsam zu bestreiten. Unsere 1. Mannschaft befindet sich in einem Entwicklungsprozess, wofür vor allem Kontinuität wichtig ist. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und ich bin überzeugt, dass wir nun gezielt auf dem bisher Erreichten weiter aufbauen können.“