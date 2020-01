ESVK: Drei Spiele in fÃ¼nf Tagen – Freitagabend in der erdgas schwaben arena gegen Ravensburg – Sonntag in Bayreuth – Dienstag in Ravensburg

Kaufbeuren. (PM ESVK) Es geht weiter Schlag auf Schlag in der DEL2. Von Freitag bis Dienstag stehen für die Clubs in der zweiten Liga...

Der ESV Kaufbeuren erwartet dabei am Freitagabend um 19:30 Uhr die Ravensburg Towerstars in der erdgas schwaben arena. Danach stehen für die Joker zwei Auswärtsspiele auf dem Programm.

Am Sonntag gastieren die Allgäuer dabei um 17:00 Uhr bei den Bayreuth Tigers und am Dienstagabend geht es für den ESVK dann schon nach Ravensburg. Spielbeginn bei den Towerstars ist um 20:00 Uhr.

Tickets für die Heimspiele der Joker sind wie gewohnt im Ticket Onlineshop – jetzt neu auch mit Paypal zahlen – in allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie in der ESVK Geschäftsstelle und an den Abendkassen erhältlich. Weiter werden auch alle Spiele des ESV Kaufbeuren live auf Sprade.TV übertragen.

Sicher verzichten muss Trainer Andreas Brockmann dabei aktuell nur auf Verteidiger Philipp de Paly. Wie schon am letzten Wochenende haben aber einige Spieler immer noch mit einer Grippe oder ähnlichen Symptomen zu kämpfen, so kann es durchaus noch zum einen oder anderen Ausfall kommen. Dadurch wird wohl erst am Freitag vor dem Spiel feststehen, wie genau der Kader für das Heimspiel gegen die Ravensburg Towerstars aussehen wird.