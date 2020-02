ESVK verpflichtet Jan Bednar

Verteidiger kommt von den Tölzer Löwen nach Kaufbeuren Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat mit einem ersten Transfer auf die derzeitige Verletztenmisere reagiert...

Verteidiger kommt von den Tölzer Löwen nach Kaufbeuren

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der ESV Kaufbeuren hat mit einem ersten Transfer auf die derzeitige Verletztenmisere reagiert und mit Jan Bednar einen Ligaerfahrenen Verteidiger verpflichtet.

Der 21 Jahre alte Deutsch-Tscheche lief in der vergangenen Spielzeit erstmals in der DEL2 für den EHC Freiburg auf. Zur aktuellen Spielzeit schloss sich der Linksschütze dann dem Ligakonkurrenten Tölzer Löwen an. Der 188 cm große und 92 kg schwere Verteidiger, der seine Stärken im Defensivspiel hat, absolvierte auch schon einige Spiele für die diversen Nachwuchsnationalmannschaften der Tschechischen Republik. Jan Bednar wird beim ESV Kaufbeuren bis zum Ende der laufenden Spielzeit mit der Rückennummer 45 auflaufen.

ESVK Geschäftsführer Michael Kreitl dazu: „Mit Jan Bednar haben wir jetzt einen jungen und körperlich sehr robusten Verteidiger für uns gewinnen können, der auch schon einige DEL2 Spiele auf dem Buckel hat. Wir sind davon überzeugt, dass er uns in der aktuellen Lage gut zu Gesicht stehen wird.“