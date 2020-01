EuropÃ¤isches Eishockey im Vergleich zur NFL

Jeder, der Sport schaut oder an einem Sport teilnimmt, kennt eine unbestreitbare Tatsache der Begeisterung. Jede Sportart hat ihre eigenen Risiken und...

Jeder, der Sport schaut oder an einem Sport teilnimmt, kennt eine unbestreitbare Tatsache der Begeisterung. Jede Sportart hat ihre eigenen Risiken und Erträge. Fans argumentieren, dass die Spieler der NFL im Durchschnitt größer sind und die Trefferquote erstklassig ist, was auch stimmt. Auch Spieler die bei Buchmachern auf Eishockey wetten, sind begeisterte Fans dieser Sportart.

In Europa gibt es sechs Eishockey-Ligen, die traditionell durchschnittlich 5000 oder mehr Fans pro Spiel haben: die Schweizer Nationalliga, die Schwedische Eishockey-Liga, die Russische Kontinentalliga, die Deutsche Eishockey Liga, die Tschechische Extraliga und die Finnische Liiga. Nach diesen sechs Ligen gibt es einen beträchtlichen Rückfall in die österreichische EBEL und die britische Elite-Eishockey Liga, die beide die 3000er-Marke anstreben. Auch diese Sportarten sind in vielerlei Hinsicht eng mit dem Glücksspiel verbunden, was Sie in unseren Artikeln nachlesen können.

Betrachtet man aber die Top sechs, so kann man sofort feststellen, dass Schweden, Russland, Tschechien und Finnland traditionell stärkere Eishockeyspieler sind als die Schweiz, während Russland und Deutschland deutlich höhere Einwohnerzahlen haben. Von allen oben genannten Nationen hat nur Finnland eine kleinere Bevölkerung als die Schweiz. In der IIHF-Weltrangliste liegt die Schweiz derzeit auf dem siebten Platz (unter den europäischen Nationen auf dem fünften Platz), was die Leistung der Nationalmannschaft in den letzten vier Jahren widerspiegelt. Betrachten wir uns die Unterschiede etwas genauer.

Europäisches Eishockey

Eishockey ist auf Profi- und Amateurniveau in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Russland, Norwegen, Schweden, Finnland, Lettland und im nördlichen Mitteleuropa sehr beliebt, wo es in der Popularität mit dem Vereinsfußball konkurriert. Auch auf professioneller Ebene ist es in Deutschland, Österreich, der Schweiz, dem größten Teil Westeuropas und Teilen der ehemaligen UdSSR und Jugoslawiens sehr beliebt.

Die Kontinentale Hockey-Liga hat ihren Ursprung in Russland, aber derzeit sind Mannschaften aus acht weiteren Ländern vertreten. Die Österreichische Hockeyliga, die Tschechische Extraliga, die Deutsche Eishockey Liga, die SM-Liiga, die Nationalliga A und die Schwedische Hockeyliga sind weitere Profi-Ligen, deren Spitzenmannschaften in der Champions Hockey League aufeinander treffen.

Spieler wie Evgeni Malkin, Alex Ovechkin, Henrik Sedin, Daniel Sedin, Marian Hossa, Zdeno Chara, Anze Kopitar und Marian Gaborik gehören zu den besten und talentiertesten Spielern. Eine Liga mit fünf oder sechs europäischen Mannschaften wäre nicht schwer mit talentierten Spielern zu füllen. Viele Spieler treten in europäischen Ligen in Russland, der Tschechischen Republik, Schweden und Deutschland an.

Die Top-Ligen in Europa schauen auf die Karriere Statistiken eines Spielers. Sie brauchen anständige Statistiken aus der NHL, AHL oder ECHL, um für die Top-Ligen in Europa in Betracht gezogen zu werden. Die Teams der 2. Liga in Europa benötigen AHL-, ECHL-Erfahrung. Die Teams der 3. Liga werden sich die Top NCAA, USPORTS, CHL Junior Spieler mit guten Statistiken ansehen. Die unteren Ligen werden einigen Spielern je nach ihren Regeln in das Spielen erlauben.

Die Königsklasse NFL

Die NFL ist der König aller Profisportarten, und die NHL rangiert in der Regel hinter der Major League Baseball und der NBA. Warum sollte man der Liga nicht durch eine europäische Liga mehr Einfluss verleihen? Die Erweiterung nach Europa würde der NHL weltweit mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Sie würde dazu beitragen, ihren Status in Nordamerika zu erhöhen, da die NHL die einzige Liga wäre, die eine erfolgreiche europäische Liga betreibt.

Das durchschnittliche Gehalt eines typischen NFL-Spielers beträgt 1,9 Millionen Dollar pro Jahr, während das durchschnittliche Gehalt eines NFL-Quarterbacks etwa 4 Millionen Dollar pro Jahr beträgt. Die zehn bestbezahlten NFL-Athleten sind allesamt Quarterbacks – die höchsten Gehälter gehen an Matt Ryan von den Atlanta Falcons, der durchschnittlich 30 Millionen Dollar pro Saison plus 5 Millionen Dollar an Sponsorengeldern verdient, und Kirk Cousins von den Minnesota Vikings, der 28 Millionen Dollar pro Saison plus 1 bis 1,5 Millionen Dollar an Sponsorengeldern verdient.

Fazit – Eishockey muss viel populärer werden

In Nordamerika und Europa besteht ein großes Interesse am Hockey, aber eine Liga mit Mannschaften auf beiden Kontinenten würde die Popularität des Hockeysports erhöhen. Dies wird alle vier Jahre während der Olympischen Winterspiele bewiesen. Hockey ist eine der beliebtesten Sportarten im vierjährigen Winterwettbewerb, und einer der Gründe dafür ist das hohe Niveau des Spiels. Menschen, die sich nicht immer für Hockey interessieren, schenken dem Sport während der Olympischen Spiele oft Aufmerksamkeit. Ein noch intensiverer Wettbewerb könnte neue Fans anlocken und mehr Interesse wecken.