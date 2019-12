Face-Off #18: Das sagt U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter vor dem WM-Start gegen die USA

Ostrava. (MK) Rund 30 Stunden vor dem ersten Match der deutschen Eishockey U20 Nationalmannschaft bei der U20 Weltmeisterschaft im tschechischen Ostrava, sprach „Face-Off Das...

Ostrava. (MK) Rund 30 Stunden vor dem ersten Match der deutschen Eishockey U20 Nationalmannschaft bei der U20 Weltmeisterschaft im tschechischen Ostrava, sprach „Face-Off Das Magazin“ mit U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter.

Die Zielsetzung vor dem Turnierstart am Freitag (19 Uhr) gegen die USA ist für das DEB-Team dabei ganz klar der Klassenerhalt.

Vor gut einem Jahr schaffte die DEB-Auswahl in Füssen die lang ersehnte Rückkehr in die A-Gruppe. Nun haben Seider. Stützle & Co mit den USA, Tschechien, Kanada und Russland die absoluten Top-Nationen in ihrer Gruppe.

Für Tobias Abstreiter ist es zudem das erste „große“ Turnier unter seiner Führung. Im Interview spricht er über die Bedingungen in Ostrava, die Ziele der Mannschaft und die große Vorfreude auf das Turnier.

U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter vor dem Turnierstart im Exklusivinterview