Face-Off #23: Das sagen Niklas Heinzinger und John-Jason Peterka zum ersten Schritt in Richtung Klassenerhalt

Ostrava. (EM) Im ersten von maximal drei Relegationsspielen gelang der deutschen U20 Eishockey Nationalmannschaft am Ende ein 4:0 Auftaktsieg.

Die Mannschaft von U20-Bundestrainer Tobias Abstreiter geht mit 1:0 in der Best-of-3-Serie in Führung und trifft am Samstag (11.00 Uhr) erneut auf Kasachstan.

Eishockey-Magazin Reporterin Michaela Ross erkundigte sich nach dem Spiel bei Verteidiger Niklas Heinzinger von den Tölzer Löwen und Stürmer John-Jason Peterka, wie sie das Spiel erlebt haben und wie sie den Turnierverlauf bislang bewerten.

Niklas Heinzinger und John-Jason Peterka nach dem ersten Sieg gegen Kasachstan