Fogstad Vold bleibt in Olten

Olten. (PM EHC) Stürmer Esbjörn Fogstad Vold hat bei den Powermäusen für ein weiteres Jahr unterschrieben.

Der EHC Olten kann auch in der nächsten Saison auf die Dienste von Esbjörn Fogstad Vold zählen. Der Norweger mit Schweizer Lizenz hat seinen auslaufenden Vertrag in der Dreitannenstadt um ein Jahr verlängert.

Fogstad Vold verdiente sich die Vertragsverlängerung mit einer guten ersten Saison in Olten. Der 22-jährige Flügel kam in 46 Ligaspielen für den EHCO auf 21 Skorerpunkte und setzte mit seiner physischen Spielweise immer wieder wichtige Akzente.

Fogstad Vold wechselte auf die Saison 2017/18 hin aus Norwegen in die Juniorenabteilung des SC Bern. Beim SCB absolvierte er auch seine ersten Partien in der National League, wurde aber zur Hauptsache via B-Lizenz an den EHC Visp ausgeliehen. Auf letzte Saison hin stiess der grossgewachsene Stürmer nach Olten.