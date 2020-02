Frauen-Nationalmannschaft tritt beim 6-Nationen-Turnier in Schweden an

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt beim 6-Nationen-Turnier in Eksjö und Tranas (Schweden) an. Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Christian Künast trifft in der...

München. (PM DEB) Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft tritt beim 6-Nationen-Turnier in Eksjö und Tranas (Schweden) an.

Die Mannschaft von Frauen-Bundestrainer Christian Künast trifft in der Vorrunde am 5. und 6. Februar 2020 in der Gruppe A in Eksjö auf Finnland und die Schweiz. Abhängig von der Gruppenplatzierung spielt die DEB-Auswahl anschließend am 8. Februar 2020 im Spiel um Platz 5, in der Partie um Bronze bzw. im Finale gegen Russland, Schweden oder Tschechien.

Für das Turnier nominierte Frauen-Bundestrainer Christian Künast zwei Torhüterinnen, acht Verteidigerinnen und 12 Stürmerinnen. Die Mannschaft fliegt am morgigen Dienstag, den 4. Februar 2020, nach Göteborg und absolviert bereits am Folgetag ihre Auftaktpartie.

Christian Künast, Frauen-Bundestrainer: „Es ist unsere letzte Standortbestimmung vor der Weltmeisterschaft. Das Turnier ist hochkarätig besetzt – alle Mannschaften sind in der Weltrangliste höher platziert als wir. Gerade deshalb ist es für uns ein sehr guter Test. Wir setzen auf unsere arrivierten Kräfte, haben zugleich aber auch ein paar junge Spielerinnen dabei – so zum Beispiel Fine Raschke, die erst kürzlich mit der U18 Frauen-Nationalmannschaft die Goldmedaille bei der Weltmeisterschaft und den damit verbundenen Aufstieg in die Top-Division errungen hat.“

Einen Livestream zum Turnier finden Sie HIER.

Vorrunden-Spielplan:

Mi | 5. Februar 2020 | 18:00 Uhr | Finnland – Deutschland

Do | 6. Februar 2020 | 18:00 Uhr | Deutschland – Schweiz

Der Kader: