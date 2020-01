Freiburg: Dresden und nochmals Dresden

Freiburg. (PM EHCF) In der DEL2 steht das nächste Wochenende mit direkten Hin und Rückspielen an. Nach zwei (erfolgreichen) Auswärtsspielen in Folge darf das...

Freiburg. (PM EHCF) In der DEL2 steht das nächste Wochenende mit direkten Hin und Rückspielen an. Nach zwei (erfolgreichen) Auswärtsspielen in Folge darf das Team von Peter Russell am Freitag (19:30 Uhr) wieder in der Freiburger Echte Helden Arena zur Tat schreiten. Gegner der Wölfe in den nächsten beiden Begegnungen der DEL2-Hauptrunde sind die Dresdner Eislöwen. Nach dem Heimspiel am Freitag kommt es am Sonntag (17:00 Uhr) zum direkten Rückspiel bei den Sachsen. Während die Eislöwen noch bis vor wenigen Wochen auf einem Playdown-Platz standen, konnte der mit ursprünglich großen Ambitionen in die Saison gestartete Ex-Club von EHC-Stürmer Chris Billich eindrucksvoll den Gegentrend einläuten. Mit sieben Siegen aus zehn Spielen findet sich das Team von Trainer Rico Rossi derzeit „über dem Strich" auf dem neunten Tabellenplatz wieder. Das Team aus der sächsischen Landeshauptstadt ist mit 161 Gegentore trotzdem das Team mit den ligaweit meisten Gegentreffern. Die Südbadener sind im Vergleich das Team mit den wenigsten Gegentoren (102). Dass die Dresdner offenbar wissen wo das Tor steht, zeigt ein Blick auf die geschossenen Tore. Mit 147 Treffern steht das Team dort auf Platz drei und hat mit Jordan Knackstedt, Mario Lamoureux, Nick Huard und Dale Mitchell gleich vier Spieler in den eigenen Reihen, die bereits über 40 Scorerpunkte gesammelt haben. In den beiden bisherigen Aufeinandertreffen in dieser Saison haben die Wölfe klar die Nase vorn. Mit 7:1 zuhause und einem 3:2 Auswärtssieg gingen die Punkte auf das Konto des EHC Freiburg. Tickets für das Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen gibt es auf der EHC-Geschäftsstelle, an den Abendkassen sowie im Onlineshop unseres Partners Reservix. Im Onlineshop der Eislöwen können zudem Tickets für das Auswärtsspiel am Sonntag erworben werden.