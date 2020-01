Freiburg: Ein Wochenende im Zeichen des doppelten Sonderzugs

Freiburg. (PM EHCF) Sowohl für Landshut als auch Freiburg stehen zwei Spiele auf dem Programm, die so nicht immer an der Tagesordnung stehen. Am...

Freiburg. (PM EHCF) Sowohl für Landshut als auch Freiburg stehen zwei Spiele auf dem Programm, die so nicht immer an der Tagesordnung stehen.

Am Freitag (19:30 Uhr) sind die Wölfe beim Aufsteiger aus Landshut zu Gast, bereits am Sonntag (18:30 Uhr) folgt das Rückspiel in der Freiburger Echte Helden Arena. Damit jedoch noch nicht genug. Beide Teams werden bei ihren Auswärtsspielen von einem Sonderzug begleitet. Für eine außergewöhnliche und energiegeladene Stimmung sollte an diesem Wochenende also gesorgt sein.

In sportlicher Hinsicht trennen die beiden Mannschaften nach 32 Spieltagen 14 Punkte und 9 Tabellenplätze. Der Aufsteiger aus Niederbayern ist schwer in die Saison gestartet. Aus den letzten vier Spielen konnten jedoch drei gewonnen werden. In der Fremde sind beide Teams derzeit nur selten erfolgreich, anders sieht es da Zuhause aus. Kein Team hat mehr Punkte auf heimischem Eis geholt als der EHC Freiburg, der EV Landshut rangiert in der Heimtabelle auf Platz 10. Der gefährlichste Angreifer aufseiten der Bayern ist der Ex-Ravensburger Mathieu Pompei. Mit 41 Scorerpunkten hat dieser genauso viele Punkte gesammelt wie Wölfe Clever-Fit-Top-Scorer Cam Spiro.

Tickets für das Auswärtsspiel in Landshut gibt es im Onlineshop des EV Landshut. Karten für das Heimspiel am Sonntag in der Echte Helden Arena gibt es auf der EHC-Geschäftsstelle, an den Abendkassen sowie im Onlineshop.