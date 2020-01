Freitag Heimspiel gegen Bayreuth â€“ Huskies reisen bereits Samstag nach Bad TÃ¶lz

Kassel. (PM Huskies) Heimspielzeit in der Kasseler Eissporthalle: Am Freitag, 10. Januar, erwarten die Kassel Huskies die Bayreuth Tigers. Spielbeginn ist um 19.30 Uhr....

Kassel. (PM Huskies) Heimspielzeit in der Kasseler Eissporthalle: Am Freitag, 10. Januar, erwarten die Kassel Huskies die Bayreuth Tigers.

Spielbeginn ist um 19.30 Uhr. Mit zwei Siegen gegen den amtierenden Meister aus Ravensburg sind die Huskies fulminant in das Jahr 2020 gestartet. 4:2 und 4:1 lauteten die Ergebnisse, die den Start ins Jahr 2020 so bemerkenswert machen. Doch während die ersten Spieltage des jungen Jahres noch zwei Duelle mit dem Meister bereit hielten, kommt nun mit den Bayreuth Tigers der Tabellenvorletzte an die Fulda. Doch von Überheblichkeit ist beim Tabellenführer nichts zu spüren: Alexander Heinrich warnte davor, das Spiel als Selbstläufer zu sehen, da jedes Team in dieser Liga jedes andere schlagen könne. Und auch wenn die beiden bisherigen Spiele gegen Bayreuth knappe Siege waren (3:2 und 4:3 n.P.) muss schon alles passen am Freitag, damit es den nächsten Heimsieg in 2020 gibt.

„Bayreuth war bisher immer ein schwerer Gegner für uns“, warnt Trainer Tim Kehler. „Gerade im Sturm haben sie drei, vier sehr starke Spieler und sind bei Kontern immer gefährlich.“ Aber er gibt seinen Jungs auch mit auf den Weg, wie dringend die Punkte aus den Heimspielen benötigt werden: „Daher müssen wir am Freitag besser spielen, als am vergangenen Wochenende.“ Mit Eric Valentin kommt ein Förderlizenzspieler aus Wolfsburg nach Kassel und Austin Carroll wird wieder im Kader stehen. Nicht dabei sein werden die angeschlagenen Derek Dinger, Patrick Klöpper und Nick Walters. Dinger und Klöpper werden auch noch etwa zwei Wochen ausfallen. Im Tor wird sich das Huskies-Rudel auf Jerry Kuhn verlassen. Sonntag geht es in Bad Tölz weiter Bereits am Samstag werden die Huskies Richtung Bad Tölz reisen. Aufgrund der Länge der Strecke (550 Kilometer ein Weg) geht es bereits einen Tag eher in den Süden. So kann am Sonntag in der Halle der dortigen Löwen morgens angeschwitzt werden, ehe am Abend (18.30 Uhr) das Spiel beginnt.

Auch danach bleibt die Schlagzahl oben Fast schon Playoff-Verhältnisse erleben die Huskies in der kommenden Woche. Denn nach dem Spiel am Sonntag in Bad Tölz gehen bereits am Dienstag die Viel-Fahrten weiter: Am Dienstag, 14. Januar, kommt es in Dresden zum Duell gegen die dortigen Eislöwen, am Freitag darauf steigt das Derby bei den Löwen in Frankfurt, ehe in der Folgewoche dann drei Heimspiele auf die Huskies warten: Sonntag gegen Freiburg (18.30 Uhr), Dienstag das Derby gegen Frankfurt (19.30 Uhr) und Freitag (19.30 Uhr) gegen Landshut.

Tickets für alle Heimspiele gibt es im VVK, am jeweiligen Spieltag im Shop und an der Abendkasse sowie jederzeit online auf www.kassel-huskies.de.