FÃ¼nf FÃ¶rderlizenzspieler fÃ¼r die Heilbronner Falken

Heilbronn. (PM Falken) Der Kader der Heilbronner Falken nimmt für die kommende DEL2-Spielzeit 2020/2021 weiter Gestalt an.

Der 17jährige Goalie Arno Tiefensee wird mit einer Förderlizenz ausgestattet und ist somit für die Adler Mannheim (DEL) und die Heilbronner Falken (DEL2) spielberechtigt. In der Käthchenstadt wird Tiefensee mit der #30 zwischen den Pfosten stehen.

Neben Arno Tiefensee werden die Heilbronner Falken auch in der kommenden Saison auf die Dienste der Mannheimer Förderlizenzspieler Louis Brune, Valentino Klos, Pierre Preto und Moritz Wirth zurückgreifen können. Bis zu Saisonbeginn 2020/2021 ist die Vergabe von weiteren Förderlizenzen geplant.

Arno Tiefensee stammt gebürtig aus Weißwasser und absolvierte dort seine ersten Einsätze im Nachwuchsbereich. 2017 wechselte der 192 cm große Nachwuchskeeper nach Bad Tölz und stand für zwei Spielzeiten für die Löwen auf dem Eis. In der abgelaufenen Saison schloss er sich dann den Jungadler Mannheim an und erzielte in 18 Plichtspielen in der DNL einen hervorragenden Gegentorschnitt von 1,23.

Arno Tiefensee: „Es freut mich sehr, dass ich in meiner ersten Profisaison ein Teil der Heilbronner Falken sein werde. Ich habe schon viel Gutes über das Umfeld und die Fans gehört und hoffe auf eine erfolgreiche nächste Saison in der DEL2.“

Atilla Eren, Geschäftsführer Heilbronner Falken: „Die Zusammenarbeit mit Mannheim gibt uns immer wieder die Chance die talentiertesten jungen Spieler Deutschlands in unser Team einzubauen. Ihre gute technische und physische Ausbildung bringt viel Dynamik in unser Spiel. Dies hat große Vorteile, ist aber sicher auch eine Herausforderung für unser Trainerteam, hinsichtlich Integration, Einsatz und Weiterentwicklung der Spieler. Auf Grund der guten Kommunikation mit den Verantwortlichen in Mannheim, gelingt dies jedoch sehr gut. Das vergangene Jahr hat gezeigt, dass besonders die Kombination aus jungen und erfahrenen Spielern sehr erfolgreich sein kann. Darauf wollen wir aufbauen und freuen uns sehr, dass uns unsere „bewährten“ Förderlizenzspieler erhalten bleiben und mit Arno Tiefensee wieder ein außerordentlich talentierter, guter Torhüter zu uns kommt.“

Der aktuelle Kader der Heilbronner Falken 2020/2021 (Stand: 07.04.2020):

 Torhüter: #3 Matthias Nemec, #30 Arno Tiefensee

 Verteidiger: #4 Brock Maschmeyer, #5 Moritz Wirth, #44 Marcus Götz

 Stürmer: #12 Justin Kirsch, #16 Tobias Möller, #17 Sebastian Hon, #18 Tim Miller, #19 Stefan Della Rovere, #36 Pierre

Preto, #40 Valentino Klos, #50 Louis Brune, #66 Jan-Luca Schumacher